Liverpool. Kolejne wyróżnienie dla Mohameda Salaha

Egipcjanin Mohamed został w niedzielę wybrany najlepszym piłkarzem angielskiej ekstraklasy przez panel ekspertów, kapitanów drużyn Premier League oraz kibiców. Zawodnik Liverpoolu wcześniej zwyciężył także w głosowaniach piłkarzy oraz dziennikarzy sportowych.

Kończący się w niedzielę sezon Premier League był niezwykle udany dla 25-letniego napastnika. Egipcjanin wciąż ma szansę pobić rekord liczby goli w lidze złożonej z 20 zespołów. Na razie dzieli pierwsze miejsce z Alanem Shearerem (1995/96), Portugalczykiem Cristianem Ronaldem (2007/08) i Urugwajczykiem Luisem Suarezem (2013/14) - wszyscy mieli po 31 trafień.

Salah w czerwcu ubiegłego roku przeszedł z Romy do Liverpoolu za 42 mln euro. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki w tym sezonie strzelił 43 gole i przyczynił się do awansu Liverpoolu do finału Ligi Mistrzów, w którym "The Reds" zmierzą się 26 maja z Realem Madryt.

Egipcjanin jest także pierwszym w historii rozgrywek laureatem trzech nagród dla najlepszego piłkarza miesiąca w jednym sezonie, a także pierwszym Afrykańczykiem, który przekroczył barierę 30 goli.

Wcześniej wyróżnił go także związek zawodowy piłkarzy (PFA) i stowarzyszenie dziennikarzy piszących o futbolu (Football Writers Association).

Z reprezentacją Egiptu Salah zagra na mistrzostwach świata w Rosji z gospodarzami, Arabią Saudyjską i Urugwajem w grupie A. Pierwszy mecz - z Urugwajem - rozegra 15 czerwca, w dniu 26. urodzin.

W niedzielę o godz. 16 rozpoczną się wszystkie spotkania ostatniej kolejki Premier League. Liverpool zmierzy się przed własną publicznością z Brighton & Hove Albion. Jeśli przynajmniej zremisuje, zapewni sobie awans do kolejnej edycji Champions League.