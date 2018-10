Liverpool - Manchester City 0-0 w meczu 8. kolejki Premier League

Liverpool zremisował z Manchesterem City 0-0 w niedzielnym meczu 8. kolejki Premier League. Szeroko reklamowany hit angielskiej ligi bardzo rozczarował, a podział punktów oznacza, że w tabeli obie drużyny zostały doścignięte przez londyńską Chelsea. W 86. minucie rzut karny dla gości zmarnował Algierczyk Riyad Mahrez.

Na ten mecz czekała cała piłkarska Anglia. Liverpool i Manchester City nie tylko przecież są uznawani za głównych kandydatów do zdobycia tytułu mistrza Anglii, ale też menedżerowie tych zespołów, Juergen Klopp i Josep Guardiola, znani są z preferowania ofensywnego i atrakcyjnego dla oka futbolu.

Dużym zaskoczeniem mogła być zatem pierwsza połowa, w której nie doczekaliśmy się celnego strzału. W pierwszym kwadransie mecz rozgrywany był w bardzo szybkim tempie, ale potem obie drużyny ograniczyły pressing i zaczęły czekać na błąd rywala. Ten jednak nie następował.

W tej części gry atmosferę podgrzała jedynie sytuacja z 20. minuty. Ustawiony tyłem do bramki Argentyńczyk Sergio Aguero przyjął wtedy piłkę w polu karnym Liverpoolu, po czym upadł na murawę pod presją Dejana Lovrena. Chorwat rzeczywiście zachował się w tej sytuacji agresywnie, ale żadna z powtórek do końca nie wyjaśniła, czy jego zachowanie zasługiwało na podyktowanie w tej sytuacji rzutu karnego dla gości.

Drugą połowę mocniej rozpoczęli "The Reds", ale po godzinie gry to "The Citizens" stworzyli sobie znakomitą sytuację do strzelenia gola. Wypracował ją sobie Riyad Mahrez, który w "szesnastce" łatwo uwolnił się pod krycia Andrew Robertsona, ale w decydującym momencie Algierczyk uderzył lewą nogą tuż obok słupka.

W ekipie gospodarzy aktywny był Egipcjanin Mohamed Salah. Król strzelców minionego sezonu wciąż jednak nie odnalazł snajperskiej formy z poprzednich rozgrywek i w dogodnych sytuacjach uderzał albo niecelnie, albo też na tyle lekko, że Ederson nie miał problemów ze złapaniem piłki.

Największe zagrożenie w zespole gości stwarzał Mahrez. Po dwójkowej akcji Raheema Sterlinga z Bernardo Silvą to właśnie do Algierczyka w 75. minucie trafiła piłka na skraju pola karnego, lecz jego kąśliwy strzał czujnie sparował na rzut rożny Allison Becker.

Zarówno Juergen Klopp, jak i Pep Guardiola dokonali zmian w drugiej połowie. Na boisku pojawił się m.in. Leroy Sane i to właśnie niemiecki skrzydłowy przeprowadził w 85. minucie akcję, która mogła rozstrzygnąć o wyniku spotkania. Sane wywalczył bowiem rzut karny po faulu Virgila van Dijka, lecz przy strzale z 11. metrów zawiódł Mahrez. Algierczyk uderzył nad poprzeczką i zmarnował najlepszą okazję niedzielnego meczu.

Ostatecznie na Anfield Road nie doczekaliśmy się goli. Oznacza to, że w tabeli Premier League Liverpool i Manchester City zostały doścignięte przez londyńską Chelsea, która we wcześniejszym niedzielnym spotkaniu pokonała Southampton 3-0.

Liverpool - Manchester City 0-0

Wojciech Malinowski

