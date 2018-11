Liverpool myśli o sprowadzeniu Rabiota z PSG

To mógłby być ciekawy transfer, ale jeszcze daleka droga do niego. Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp chciałby sprowadzić na Anfield pomocnika PSG i reprezentacji Francji Adriena Rabiota. 23-latek po zakończeniu sezonu będzie wolnym piłkarzem, ale być może do transakcji dojdzie w styczniu.

Obecna umowa Rabiota z klubem z Parc des Princes wygasa z końcem tego sezonu. 23-latek odrzucił już wiele ofert, które składało mu kierownictwo mistrzów Francji.

W PSG cały czas mają nadzieję, że pomocnik zmieni zdanie, ale teraz "Mundo Deportivo" informuje, że Liverpool jest bliski pozyskania Francuza.

Ponoć w zespole z Anfield przygotowano już ofertę, która ma przekonać Rabiota. Zawodnikiem interesują się też mocno FC Barcelona i Tottenham Hotspur.

Być może Liverpool spróbuje pozyskać piłkarza już w styczniu, aby w ten sposób zaskoczyć rywali. W drugą stronę miałby trafić Fabinho, który niedawno przeszedł do angielskiego klubu z AS Monaco. Brazylijczyk ma problemy w ekipie Kloppa i mówi się, że może zmienić otoczenie.

Tymczasem Rabiot w tym sezonie zagrał już w 15 spotkaniach PSG i strzelił dwa gole.

Niedługo Francuz może zagrać przeciwko Liverpoolowi. W drugiej części miesiąca jego PSG zagra z "The Reds" w Lidze Mistrzów.