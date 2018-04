Liverpool – Roma. Monchi tłumaczy, dlaczego „musiał” sprzedać Salaha

Po znakomitym meczu Mohameda Salaha, w którym strzelił Romie dwa gole i miał dwie asysty, rzymscy kibice nie przestają zastanawiać się, dlaczego Egipcjanin został sprzedany do Liverpoolu. Dyrektor sportowy Monchi tłumaczy w rozmowie z hiszpańskim radiem Onda Cero, że… został do tego zmuszony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mohamed Salah. Ojciec sukcesu Liverpoolu jest jeden. Wideo Eurosport

- To prawda, że Salah był u nas i się go pozbyliśmy, ale... zmusiła nas do tego UEFA. Warunek był jasny. Do 30 czerwca ubiegłego roku mieliśmy kogoś sprzedać, aby utrzymać się na powierzchni. Nasze finanse były pod kreską. Gdybyśmy tego nie zrobili, dzisiaj nie gralibyśmy w półfinale Ligi Mistrzów. Pamiętam, że kiedy przyszedłem do klubu (24 kwietnia 2017 informacja została oficjalnie potwierdzona - przyp. red.), na stole leżała oferta 30 mln euro za Salaha. Z bonusami doszliśmy do 50 milionów, więc zrobiliśmy wszystko, co było możliwe w tej sytuacji - przekonywał Monchi.

Reklama

- Dzisiaj Salah jest w znakomitej formie, rozgrywa sezon życia, dlatego trzeba pogratulować Liverpoolowi wyczucia, ale my nie mieliśmy wyjścia - powiedział Monchi, przyznając, że... od dawna znał wartość Egipcjanina.



Co ciekawe, w meczu Serie Fiorentina - Roma, gdy Salah występował jeszcze w barwach rzymian, strzelił bardzo podobnego gola jak we wtorek na Anfield. Też się nie cieszył, bo... Fiorentina to jego były klub.

Zdjęcie Mohamed Salah / AFP