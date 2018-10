Liverpool. Sadio Mane przeszedł operację ręki

Sadio Mane, pomocnik Liverpoolu, doznał kontuzji ręki podczas zgrupowania reprezentacji Senegalu i musiał przejść operację - angielski klub poinformował w środę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hazard i Mourinho spotkają się w Realu Madryt? Wideo Eurosport

Mane nie wystąpił z tego powodu w wygranym we wtorek przez Senegal meczu z Sudanem 1-0 w eliminacjach do Pucharu Narodów Afryki. W sobotę "The Reds" grają na wyjeździe z Huddersfieldem w Premier League.

Reklama

"Liverpool potwierdza, że Sadio Mane przeszedł operację kontuzji ręki, której doznał na zgrupowaniu reprezentacji Senegalu. Zabieg zakończył się powodzeniem. Piłkarz pozostanie pod obserwacją klubowych lekarzy przez kilka następnych dni" - liverpoolczycy podali w oświadczeniu.

Poza Mane kontuzji w ostatnim czasie na zgrupowaniach reprezentacji nabawili się inni ważni gracze. Pomocnik Naby Keita najprawdopodobniej uszkodził mięsień w meczu Gwinei z Rwandą (1-1), a egipski skrzydłowy Mohamed Salah opuścił murawę w spotkaniu z Suazi (4-1) na noszach z powodu kontuzji pachwiny.

Z kolei holenderski środkowy obrońca Virgil van Dijk nie zagrał z Belgią, bo wciąż odczuwał ból żeber po rywalizacji z Soputhampton w ubiegłym miesiącu.

Liverpool jest jak na razie niepokonany w Premier League i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Czołówka angielskiej ligi jest bardzo wyrównana, bo pierwsze trzy zespoły mają po 20 punktów. Po spotkaniu z Huddersfieldem Liverpool mierzy się w Lidze Mistrzów z Crveną Zvezdą Belgrad.

kip