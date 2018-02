Liverpool - Tottenham 2-2. Harry Kane: Czułem presję przed drugim karnym

Angielski napastnik Harry Kane przyznał, że czuł na sobie presję, gdy w piątej minucie doliczonego czasu gry podchodził do drugiego rzutu karnego w meczu przeciwko Liverpoolowi. Snajper Tottenhamu z 11 metrów się nie pomylił i zapewnił tym samym swojej drużynie cenny remis 2-2 na Anfield Road.

Podbiegając do piłki ustawionej na 11. metrze Kane zdawał sobie sprawę, że od jego strzału zależy uratowanie punktu na Anfield Road przez Tottenham. Anglik musiał mieć jednak w pamięci sytuację z 87. minuty, gdy jego uderzenie, z pierwszego rzutu karnego podyktowanego dla gości, obronił golkiper Liverpoolu Loris Karius.

- Byłem w tym momencie lekko poddenerwowany, gdyż czułem na sobie presję związaną z tym strzałem. Zrobiłem jednak wszystko, tak jak zawsze. To był ważny moment, a ja uderzałem na bramkę przy trybunie "The Kop" - powiedział po meczu Kane w rozmowie z reporterem stacji BBC.

- Przy pierwszym też zrobiłem to, co planowałem, ale wtedy bramkarz zdołał odbić piłkę. Powinienem taką szansę wykorzystać. Uważam, że sędzia słusznie odgwizdał dla nas drugi rzut karny, obrońca powalił wtedy Erika Lamelę - dodał angielski napastnik, który po meczu z Liverpoolem ma na swoim koncie już 22 gole w bieżącym sezonie ligowym.

Trafienie w doliczonym czasie gry Kane zapamięta z jeszcze jednego powodu. Był to bowiem jednocześnie jego 100. gol na ligowych boiskach, dzięki czemu dołączył do ekskluzywnego grona napastników. Anglik potrzebował do tego zaledwie 142 występów, chociaż jeszcze szybciej (w 124 meczach) uczynił to przed laty słynny Alan Shearer, który pogratulował osiągnięcia swojemu młodszemu koledze.

Wojciech Malinowski