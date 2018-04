Liverpool. Wycieczka do RPA ma uzdrowić Adama Lallanę

Adam Lallana jest jednym z ulubieńców menedżera Liverpoolu Juergena Kloppa. Angielski pomocnik cały sezon zmaga się z kolejnymi kontuzjami. Aby przyspieszyć proces rehabilitacji ścięgna udowego - Anglik udał się do instytutu sportowego w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki

Problemy 29-latka zaczęły się na początku sierpnia 2017 r. Liverpool brał udział w Audi Cup w Monachium i to właśnie podczas tego turnieju Adam Lallana doznał poważnej kontuzji ścięgna podkolanowego, jego powrót do zdrowia trwał bardzo długo.

Po kilkumiesięcznej przerwie wrócił do gry. Zaliczył tylko trzy występy w podstawowym składzie i dziesięć razy wchodził na murawę w roli zmiennika. Lallana znowu miał pecha - 31 marca w ligowym meczu z Crystal Palace (2-1) doznał kolejnego urazu. Teraz robi wszystko, by wrócić do pełni sił przed końcem sezonu. W tym celu udał się do RPA i w Instytucie Sportowym w Kapsztadzie będzie leczył uraz ścięgna udowego.

Anglik wierzy, że jego koledzy z Liverpoolu pokonają Romę w półfinale Ligi Mistrzów. Lallana zamierza być zdrowy na ewentualny finał rozgrywek w Kijowie. Wychowanek Southampton nie przestał marzyć o powołaniu do składu reprezentacji Anglii na mistrzostwa świata w Rosji.

- Nie ma sensu, by spieszyć się z jego powrotem do drużyny, ale nie zamykamy mu drzwi do występów w tym sezonie. Adam jest coraz bliżej powrotu - stwierdził niedawno menedżer LFC Juergen Klopp.