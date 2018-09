Liverpool wyraźnie lepszy od osłabionego Tottenhamu

Liverpool ma komplet punktów po pięciu kolejkach Premier League. Tym razem podopieczni Juergena Kloppa ograli na wyjeździe Tottenham Hotspur 2-1 i przez większość spotkania byli wyraźnie lepsi. Londyńczycy odnotowali drugą porażkę z rzędu, co sprawia, że nastroje w drużynie nie poprawiły się.

W poprzednim sezonie Tottenham pokonał u siebie Liverpool aż 4-1. Harry Kane strzelił dwa gole i miał asystę, a jedną bramkę dołożył Dele Alli. Zawodnicy londyńskiej drużyny stanowili później o sile reprezentacji Anglii na mistrzostwach świata w Rosji, po których trudno im o złapanie świeżości.

Widać to było w sobotnie popołudnie. Alli w ogóle nie wystąpił z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego, a Kane wyglądał jak cień samego siebie, wbrew przedmeczowym zapewnieniom trenera Mauricio Pochettino, że najlepszy strzelec drużyny nie odczuwa trudów mundialu. I jeden, i drugi są dla Tottenhamu niezwykle ważni. Dość powiedzieć, że na osiem meczów bez Allego jego koledzy wygrali jeden. Brakowało też kontuzjowanego kapitana i bramkarza Hugo Llorisa. Jego zastępca Michel Vorm nie spisał się źle, zawiniwszy przy straconych golach.

Tottenham w starciu z Liverpoolem w istocie wyglądał jak zespół zmęczony sezonem, a to dopiero jego początek. Nie było intensywności zespołu walczącego o najwyższe cele. Goście szybko dali do zrozumienia, że celują w rewanż za bolesną porażkę sprzed roku. Roberto Firmino na samym początku strzelił gola ze spalonego, później znakomitą okazję zmarnował Mohamed Salah.

Jeśli pachniało bramką to zdecydowanie tą dla liverpoolczyków, którzy dopięli swego w 39. minucie. Vorm nieudanie piąstkował po rzucie rożnym, piłkę zdołał wybić Eric Dier, ale ta poleciała na głowę Georginio Wijnalduma, dzięki czemu Holender strzelił pierwszego gola na wyjeździe w Premier League. Jego rodak w bramce Tottenhamu jeszcze rozpaczliwie interweniował, ale piłka przekroczyła jak najbardziej linię bramkową, o czym sędziego poinformował zegarek zintegrowany z systemem goal-line.

Gospodarze najlepszą okazję do wyrównania zmarnowali na początku drugiej połowy, gdy Lucas Moura trafił w słupek. I zamiast 1-1 szybko zrobiło się 2-0. Odbitą od słupka piłkę nieudolnie łapał Vorm, na co czekał stojący na linii bramkowej Roberto Firmino. Liverpool miał okazje do dobicia rywali. Koncertowo idealną okazję - trzech na dwóch -zmarnował Naby Keita.

Goście powinni ten mecz kończyć na luzie, ale w doliczonym czasie po rzucie rożnym londyńczycy zdobyli kontaktową bramkę, po ładnym woleju zamykającego dośrodkowanie z rzutu rożnego Erika Lameli. Kilkadziesiąt sekund trwała nerwówka Liverpoolu, Tottenham domagał się rzutu karnego, ale zryw gospodarzy nastąpił o wiele za późno.

Na ten moment zespół Pochettino nie wygląda na taki, który może włączyć się do walki o mistrzostwo Anglii. Tottenham nie dokonał w letnim oknie żadnych transferów, co będzie zapewne przy drugiej porażce z rzędu wypominane właścicielowi Danielowi Levy'emu i argentyńskiemu szkoleniowcowi.

W Liverpoolu panują natomiast znakomite humory. W poprzednim sezonie mówiło się o "The Reds", że grają romantyczną piłkę, bez oglądania się za siebie. Bezustanne parcie do przodu kończyło się często stratami punktów w zdumiewający sposób i dużą liczbą straconych goli. Zdaje się, że Juergen Klopp wyciągnął wnioski. Jego zawodnicy są dojrzalsi, w pięciu meczach stracili ledwie dwa gole, co sprawia, że są na czele tabeli z kompletem punktów.

5. kolejka Premier League

Tottenham Hotspur - Liverpool FC 0-2 (0-1)

0-1 Wijnaldum (39.)

0-2 Firmino (54.)

1-2 Lamela (93.)

