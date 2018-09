Łukasz Fabiański zadowolony z pierwszego czystego konta

West Ham United bezbramkowo zremisował z Chelsea w niedzielę w 6. kolejce Premier League, a Łukasz Fabiański pierwszy raz w tym sezonie zachował czyste konto.

West Ham Fabiańskiego zainaugurował nowy sezon bardzo słabo, na co złożyły się cztery porażki z rzędu. Dopiero w przedostatniej kolejce udało się pokonać na wyjeździe Everton. W pięciu poprzednich meczach bramkarz reprezentacji Polski wpuścił aż jedenaście goli.

- Po dobrym meczu z Evertonem chcieliśmy zaprezentować się z takiej samej strony przed swoimi kibicami - powiedział Fabiański po spotkaniu z Chelsea, cytowany prze oficjalną stronę internetową klubu. Drużyna Polaka zatrzymała "The Blues", którzy do tego meczu mogli się pochwalić kompletem punktów.

Interwencje Fabiańskiego przy strzałach Alvaro Moraty i Rossa Barkleya walnie przyczyniły się do tego, że zespół zszedł z boiska z jednym punktem. West Ham zupełnie oddał pole gry rywalom, którzy przez 72 proc. czasu utrzymywali się przy piłce.

Ale dwie wymienione interwencje to nie wszystko, bo Fabiański miał w niedzielne popołudnie znacznie więcej roboty przy wyłapywaniu dośrodkowań i innych mniej groźnych strzałów jak chociażby Davida Luiza z rzutu wolnego. Doświadczony 33-letni golkiper był zawsze tam, gdzie być powinien i bardzo dobrze się ustawiał.

- Nie było łatwo, ale zespół pokazał dobrego ducha w obronie i mieliśmy też swoje szanse. Ogólnie możemy być zadowoleni z naszego występu i punktu. Z mojego perspektywy, kiedy mierzysz się z zespołem, który ma dobrą serię, to sam chcesz grać lepiej i pokazać im, że nie będą mieli łatwo. Częściej byli przy piłce, ale my twardo walczyliśmy i to jest pozytywne - mówił Fabiański, który pomimo dobrego występu miał zastrzeżenia do swojej gry.

- Jestem zadowolony z czystego konta, bo czekałem na nie od lata. Bronienie to jedna sprawa, ale jest też kilka rzeczy do poprawy, szczególnie przy kopaniu piłki i podaniach, bo to jest coś, co powinienem robić lepiej - podkreślił.

