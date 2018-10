Luke Shaw po porażce z West Hamem United: Zagraliśmy koszmarnie

Lewy obrońca Manchesteru United Luke Shaw przyznał, że drużyna w przegranym 1-3 wyjazdowym spotkaniu z West Hamem United w sobotę w Premier League zagrała koszmarnie.

- Nie wyglądaliśmy na zespół, który pokona West Ham. Myślę, że indywidualnie i jako drużyna zaprezentowaliśmy się koszmarnie. Taka jest prawda - ocenił Shaw, który pod wodzą trenera Jose Mourinho nie miał na Old Trafford łatwego życia.

- To nie wystarczy. Ciężko to przyjąć i jest nam przykro, że kibice coś takiego zobaczyli. Patrząc na to, jakim talentem dysponujemy, coś takiego nie może się wydarzyć. Od pierwszej minuty nie wygrywaliśmy przebitek i pojedynków. Ciężko z tym się pogodzić. Coś takiego nie może się zdarzać - mówił.

- W takich spotkaniach powinniśmy dominować, kreować okazje, pokazywać ludziom, że zasługujemy na grę w Manchesterze United, a tak się nie stało. To było kiepskie z naszej strony. Bardzo, bardzo kiepskie - podkreślił.

Ale sezon jest w pełni i nie ma czasu na lizanie ran. Manchester United, który ma już dziewięć punktów straty do pierwszego miejsca w Premier League, mierzy się we wtorek na Old Trafford z Valencią w Lidze Mistrzów.

