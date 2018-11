Małe rzeczy Unaia Emery'ego

Ratując remis z Arsenalem 1-1 Londyn, Liverpool FC już do 14. wydłużył serię meczów bez porażki. Według Granita Xhaki duża w tym zasługa nowego menedżera Unaia Emery'ego, który wprowadził dużo drobnych zmian.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Awaria prądu przerwała mecz Feyenoordu Rotterdam. Wideo Eurosport

Po 11 kolejkach Premier League Arsenal zajmuje piąte miejsce i do lidera Manchesteru City traci sześć punktów. Przede wszystkim piłkarze "Kanonierów" znakomicie odnajdują się w wizji nakreślonej przez Emery'ego.

Reklama

- W każdym meczu robimy to, co do nas należy. Mamy dobrze rozpracowanego przeciwnika, wiemy, jakie są jego mocne i słabe strony. Emery jest ważny. Pomaga nam, nie tylko mnie, ale wszystkim zawodnikom, małymi rzeczami. Taktycznymi rzeczami. Widać to potem na boisku - podkreślił Granit Xhaka.

Latem Unai Emery zastąpił na stanowisku menedżera legendarnego Arsene'a Wengera. Zaczął od dwóch porażek w lidze z Manchesterem City i Chelsea, ale kibice bardzo szybko o nich zapomnieli, bo od tego czasu Arsenal jest niepokonany.

- Zmieniło się dużo małych rzeczy. Zyskaliśmy charakter. Potrafimy się podnieść, kiedy przegrywamy, tak jak z Liverpoolem. A to nie był pierwszy raz. Wiedzieliśmy, że nie przegramy tego meczu, ponieważ graliśmy dobrze i ponownie pokazaliśmy ten charakter. Po tym meczu można powiedzieć, że nasze miejsce jest w pierwszej czwórce - zaznaczył Xhaka.