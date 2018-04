Man City - Liverpool. Pechowy sędzia znów na drodze "Obywateli"?

Wtorkowy rewanż w ćwierćfinale Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Liverpoolem poprowadzi Antonio Mateu Lahoz, który ma na pieńku z menedżerem "The Citizens" Pepem Guardiolą.

Zdjęcie Gian Piero Ventura (z prawej) i sędzia Antonio Miguel Mateu Lahoz /Reuters

W zeszłą środę Manchester City przegrał na Anfield 0-3 i jest w megatrudnej sytuacji przed rewanżem. Jakby tego było mało, na Etihad będzie sędziował krytykowany ostatnio przez katalońskiego menedżera Lahoz.

Do tej pory hiszpański arbiter dwukrotnie gwizdał Manchesterowi City i siłą rzeczy nie jest lubiany na Etihad. W październiku w fazie grupowej podyktował dwa rzuty karne dla Napoli, ale największym echem odbiła się "jedenastka", którą sprezentował AS Monaco w pierwszym meczu 1/8 finału zeszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

- Pamiętam, do czego doszło w zeszłym roku - podkreślił na przedmeczowej konferencji prasowej Pep Guardiola. - Mieliśmy 1-1 u siebie z Monaco, kiedy powinien być rzut karny na Sergio Aguero i do tego czerwona kartka, ale sędzia tego nie odgwizdał. Z prawdopodobnego 2-1 zrobiło się 1-2. Takie sytuacje mają bardzo duży wpływ na wynik - dodał Katalończyk. W niesławnej sytuacji to Aguero został ukarany żółtkiem za symulowanie.

Choć w tamtym spotkaniu Manchester City się podniósł i wygrał 5:3, to roztrwonił zaliczkę w rewanżu, przegrywając w Monako 1-3.