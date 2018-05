Manchester City. Ederson przedłużył kontrakt

Kontrakt bramkarza Manchesteru City Brazylijczyka Edersona będzie obowiązywać aż do 2025 roku. To efekt przedłużenia umowy o dwa lata, o czym mistrzowie Anglii poinformowali w niedzielę.

24-letni Ederson trafił na Etihad Stadium z Benfiki latem ubiegłego roku i wtedy podpisał sześcioletni kontrakt. Bramkarz do tego stopnia zachwycił pion sportowy, że błyskawicznie postanowiono prolongować umowę o kolejne dwa lata.

- Cieszę się, że podpisałem nową umowę - powiedział Ederson. - To znaczy, że klub jest zadowolony z mojej pracy, ufa mi, a ja mam nadzieję, że sprostam oczekiwaniom na boisku i kibice będą zadowoleni z mojej gry - dodał.

Brazylijski bramkarz odegrał bardzo ważną rolę w realizacji taktyki trenera Pepa Guardioli, którego drużyny muszą umieć spokojnie wyprowadzać piłkę podaniami po ziemi już od samego bramkarza. Zawodnicy występujący na tej pozycji u Hiszpana muszą być dobrze wyszkoleni technicznie. M.in. z tego powodu miejsce w klubie stracił długoletni golkiper "The Citizens" Joe Hart.

Ederson dawał drużynie Manchesteru City dodatkowy spokój w tyłach. Teraz jego celem jest odniesienie sukcesu także w Europie.

- Chcę, żebyśmy wygrali wszystko, co się da we wszystkich rozgrywkach, ale dla mnie bez wątpienia wyjątkowa jest Liga Mistrzów. Moim marzeniem jest wygranie Champions League w koszulce Manchesteru City - podkreślił.,

Słowa uznania pod adresem Edersona wygłosił dyrektor sportowy Txiki Begiristain: - Ederson pokazał w pierwszym sezonie, że ma wszystkie atuty do tego, by w przyszłości zostać jednym z najlepszych bramkarzy świata. Ma doskonałe umiejętności, a jego gra nogami znacznie wyróżnia go wśród bramkarzy.



