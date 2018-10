Manchester City. Frenkie de Jong zostanie rekordowym transferem klubu?

Frenkie de Jong ma zostać najdroższym piłkarzem w historii Manchesteru City. Mistrzowie Anglii chcą zaoferować za piłkarza 80 milionów funtów w styczniowym oknie transferowym.

21-letni pomocnik jest uważany za jednego z najlepszych zawodników młodego pokolenia w Europie, a interesują się nim także FC Barcelona i Tottenham Hotspur.

De Jong rozegrał ostatnio 77 minut w reprezentacji Holandii podczas zwycięskiego meczu z Niemcami 3-0 w Lidze Narodów.

Jego obecny klub, Ajax Amsterdam, nie za bardzo ma ochotę pozbywać się piłkarza, ale, jak twierdzi "The Sun", ochotę zwiększyłaby odpowiednia suma.

Jeśli "Obywatelom" uda się pozyskać de Jonga w styczniu, to raczej i tak zostanie on w drużynie z Amsterdamu do końca sezonu.

W drugą stronę miałby natomiast odejść reprezentant Niemiec Ilkay Guendogan.

Manchester City rekord swój rekord transferowy ustanowił w lecie, kupując Algierczyka Riyada Mahreza za 60 milionów funtów.

