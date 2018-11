Manchester City. Josep Guardiola: Ufam klubowi, chcemy działać uczciwie

Josep Guardiola, trener Manchesteru City, stanął w obronie klubu, którego dokumenty związane z Finansowym Fair Play (FFP) ujrzały światło dzienne, dzięki przeciekowi z Football Leaks.

Zachodnie media opublikowały informacje na temat City przekazane przez hakerów z football leaks, którzy od kilku lat prezentują w internecie dokumenty różnych piłkarskich środowisk - piłkarzy, agentów i samych klubów. Najczęściej chodzi umowy pomiędzy tymi stronami.

W przypadku mistrzów Anglii sprawa dotyczyła ich domniemanego obchodzenia przepisów Finansowego Fair Play. UEFA wprowadziła tę regułę, aby kluby nie wydawały więcej niż są w stanie zarobić. Pokusa City polega na tym, że kasa szejków wydaje się nie mieć dna, więc nie patrzą oni na to, czy klub przynosi zyski, bo nawet każda dziurę w budżecie są w stanie zasypać pieniędzmi sponsorów z Abu Zabi.

- Od siebie mogę powiedzieć tyle, że bardzo ufam klubowi. Oczywiście, że my chcemy działać w zgodzie z przepisami UEFA, FIFA czy Premier League - powiedział hiszpański trener, który do City przyszedł w 2016 roku.

- Robią, co muszą robić. Mówię zupełnie szczerze. Nie wiem, co się wydarzyło, bo ja jestem trenerem. Odpowiadam za to, co się dzieje w szatni i na boisku. Jeśli chodzi o biznes, o to jak rozwiązują inne kwestie, to jestem zupełnie poza tym. Jako klub musimy respektować obowiązujące przepisy - mówił.

Dokumenty Football leaks zawierające emaile, kontrakty i prezentacje, przedstawił niemiecki tygodnik "Der Spiegel". Zapoznała się z nimi także agencja Reutera we współpracy z European Investigative Collaborations. Dane dotyczące dziesięcioletniego okresu, w tym przedstawiają niepublikowane dotąd informacje z dochodzeń w sprawie FFP, jakie UEFA prowadziła w stosunku do City oraz Paris Saint-Germain.

- Jak wiele innych klubów na świecie, ten też ma mnóstwo pieniędzy, ale to także niesamowity klub i ludzie, którzy tu pracują profesjonalnie w każdym departamencie. Starają się robić dobre rzeczy w zgodzie z przepisami. To wszystko, co mogę powiedzieć - stwierdził Pep Guardiola.

