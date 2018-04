Manchester City ma ruszyć na łowy transferowe

Manchester City w weekend zapewnił sobie mistrzostwo Anglii. W ekipie z Etihad Stadium już jednak myślą o wzmocnieniach, bo niepowodzeniem zakończył się występ zespołu w Lidze Mistrzów. Szefowie klubu chcą przeznaczyć na transfery 200 milionów funtów.

Zdjęcie Pep Guardiola /PA Sport

Pep Guardiola zdobył kolejny tytuł w karierze trenerskiej, ale oczekiwania w City są zdecydowanie większe. Drużyna ma wygrać Puchar Europy. W tym sezonie odpadła już w 1/4 finału LM w starciu z Liverpoolem.

Od momentu przyjścia hiszpańskiego szkoleniowca do klubu z Manchesteru na transfery przeznaczono już ponad 400 milionów funtów. Teraz Guardiola otrzyma kolejną bardzo pokaźną sumę na wzmocnienia.

Do zespołu podczas najbliższego lata ma przyjść co najmniej trzech piłkarzy. Menedżer chce, aby sprowadzić nowego środkowego obrońcę, defensywnego pomocnika oraz dobrego gracza do ataku.

Krótka lista potencjalnych wzmocnień już jest. Guardiola ponoć chciałby Toby’ego Alderweirelda z Tottenhamu Hotspur, Freda z Szachtara Donieck oraz Jorginho z Napoli. W gronie wymienianych zawodników są także skrzydłowy Leicester City Riyad Mahrez oraz pomocnik Thomas Lemar z AS Monaco.



