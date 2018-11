Manchester City - Manchester United 3-1. Jose Mourinho: Myślę, że z ligi nie spadniemy

- Jedna porażka nie sprawi, że stracimy wiarę i mentalność. Byliśmy w tym meczu do 80. minuty. Ludzie, którzy posługują się statystykami nie znają się na futbolu - mówił po niedzielnych derbach Manchesteru menedżer Manchesteru United Jose Mourinho. "Czerwone Diabły" przegrały z Manchesterem City 1-3.

Jose Mourinho miał swoje chwile chwały w Turynie, gdy jego Manchester United odwrócił losy i wygrał w Lidze Mistrzów z Juventusem. W niedzielę "The Special One" musiał przełknąć gorycz porażki. Manchester United w kiepskim stylu przegrał w derbach z Manchesterem City 1-3.

"Czerwone Diabły" zagrały bardzo słaby mecz na Etihad. Na bramkę City oddały tylko jeden celny strzał. I to z rzutu karnego, którego na gola zamienił Anthony Martial, najlepszy piłkarz United w ostatnich tygodniach (sześć goli w ostatnich pięciu kolejkach Premier League). MU ma teraz tyle samo punktów straty do liderującego Manchesteru City, co przewagi nad osiemnastym w tabeli Cardiff.

- Myślę, że nie spadniemy do Championship. Lecz, gdy analizuję mecz, to widzę jedną różnice. Dziennikarze posługują się statystykami, to sposób analizy dla ludzi, którzy nie rozumieją futbolu. Mnie statystyki nie interesują. Byliśmy w tym meczu do 80. minuty. Myślę, że to był występ, w którym popełniliśmy błędy. Inaczej jednak patrzę na mecz, w którym gramy kiepsko, a inaczej na kiepski mecz z prostymi błędami. Popełniliśmy błędy i zostaliśmy za nie ukarani. Jedna porażka nie sprawi, że stracimy jedność, wiarę, walkę, czy mentalność - tłumaczył po meczu Jose Mourinho.

