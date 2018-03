Manchester City. Sergio Aguero wyłączony z gry na dwa tygodnie

Napastnik Manchesteru City Sergio Aguero poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że z powodu kontuzji kolana nie wystąpi w poniedziałkowym meczu "The Citizens" przeciwko Stoke City. Przerwa w grze Argentyńczyka nie powinna jednak przekroczyć dwóch tygodni.

Autor 21 goli w bieżącym sezonie Premier League urazu lewego kolana doznał na sobotnim treningu drużyny prowadzonej przez Josepa Guardiolę. W niedzielne popołudnie 29-latek przeszedł badania, które potwierdziły, że konieczna będzie przerwa w grze. Nie powinna ona jednak przekroczyć dwóch tygodni.

Oznacza to, że Argentyńczyka zabraknie w poniedziałkowym meczu 30. kolejki Premier League przeciwko Stoke City. W wyjściowym składzie zastąpi go zapewne Brazylijczyk Gabriel Jesus, a "The Citizens" pozostają wielkim faworytem do odniesienia wygranej na Britannia Stadium.

Niewykluczone jednak, że będzie to jedyny mecz Manchesteru City, w którym zabraknie Aguero. W najbliższych dniach piłkarzy czeka bowiem przerwa na mecze reprezentacji. 29-letni napastnik znalazł się w kadrze Argentyny na mecze przeciwko reprezentacjom Włoch (23 marca) i Hiszpanii (27 marca), lecz jego występ w tych spotkaniach wydaje się być bardzo wątpliwy.

Po poniedziałkowym meczu przeciwko Stoke City lider tabeli Premier League na ligowe boiska powróci dopiero 31 marca, gdy na Goodison Park zagra przeciwko Evertonowi. Obecnie Manchester City ma w tabeli 13 punktów przewagi nad Manchesterem United.

