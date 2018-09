Manchester City. Szejk Mansur wydał już prawie 1,5 mld funtów

Na przełomie sierpnia i września minęło dziesięć lat od przejęcia Manchesteru City przez rodzinę królewską z Abu Zabi, co firmował szejk Mansur Bin Zajed Al-Nahjan. W tym czasie arabski właściciel wpompował w klub 1,3 mld funtów, a jeśli dodać do tego 150 mln na jego zakup, to łącznie kwota wzrośnie do 1,45 mld.

Manchester City podał powyższe liczby w specjalnym komunikacie wydanym na właścicielskie dziesięciolecie. Pieniądze poszły m.in. na transfery, w tym na zespół trenera Pepa Guardioli, sześć klubów na całym świecie, szeroki program rozwijania piłkarskich talentów oraz inwestycje we wschodniej części Manchesteru.

Po rekordowej stracie w roku rozliczeniowym 2010/2011 (197 mln funtów), klub od czterech lat notuje zysk, który w ostatnim okresie rozliczeniowym (2017/18) wyniósł 10 mln, podczas gdy przychód wyniósł 500,5 mln.

- Wielu komentatorów w naszych działaniach widziało kaprys. Nie zmieniliśmy w żadnym aspekcie naszej strategii polegającej na sukcesie sportowym, połączonym ze stabilną sytuacją finansową - stwierdził prezes "The Citizens" Khaldoon Al Mubarak. W komunikacie jednak zaznaczono, że klub polega na wsparciu Abu Zabi United Group Investment and Development Ltd.

Niedawno dziennik "Daily Mail" informował, że szejk Chaled Bin Zajed Al Nehajan, członek rodziny królewskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i zarazem kuzyn właściciela Manchesteru City, chciał przejąć 100 proc. udziałów w Liverpoolu za 2 mld funtów. Gdyby do tego doszło, byłby to absolutny rekord przy sprzedaży piłkarskiego klubu.

