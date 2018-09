Manchester United. Alexis Sanchez krytykowany przez kibiców

Odkąd Alexis Sanchez dołączył do Manchesteru United w zimowym oknie transferowym, nie rozegrał ani jednego dobrego spotkania. Chilijczyk spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań w większości spotkań i nie inaczej było w sobotę w meczu przeciwko Wolverhapton. Sanchez należał do najgorszych na boisku i w 63. minucie zastąpił go Juan Mata. Kibice United nie kryją rozczarowania.

”Najgorszy transfer od czasu Bebe”, ”on jest kompletnie zagubiony, biega bez sensu i wybiera złe rozwiązania”, ”ma mnóstwo niecelnych podań”, ”jest skończony, oby w styczniu kupił go jakiś chiński klub”, ”czym prędzej musi odejść” – oto tylko kilka opinii kibiców Manchesteru United, jakie można znaleźć na Twitterze. Nie tylko fani, ale również eksperci zwracają uwagę, że Alexis Sanchez jest kompletnie bez formy. Jednocześnie nie rozumieją, dlaczego menedżer Jose Mourinho stawia na Chilijczyka.

W sobotnim spotkaniu Premier League z Wolverhampton Sanchez po raz kolejny zawiódł. Piłkarz kwalifikował się do zmiany już po pierwszej połowie, ale Portugalczyk zdjął go z boiska dopiero w 63. minucie. Angielskie media zwracają uwagę, że 29-letni zawodnik miał zaledwie 70 procent celnych podań i psuł większość akcji ofensywnych swojego zespołu. Dopiero po jego zejściu ”Czerwone Diabły” zaczęły grać lepiej, ale i tak nie zdołały zwyciężyć i mecz zakończył się remisem 1-1.

Nie brakuje głosów, że Sanchez gra tylko dlatego, że Mourinho nie chce stawiać na Anthony’ego Martiala. Francuz znajduje się w dobrej dyspozycji i strzelił gola w ostatnim meczu Ligi Mistrzów przeciwko Young Boys Berno. Jednak skrzydłowy podpadł szkoleniowcowi, gdy wbrew jego woli poleciał do Paryża, gdzie jego partnerka urodziła dziecko. Wówczas zawodnik podkreślił, że jego rodzina ”zawsze będzie na pierwszym miejscu”.

W obecnym sezonie Sanchez wystąpił w pięciu meczach i zanotował jedną asystę.

