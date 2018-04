Manchester United - Arsenal 2-1. Wenger porażką pożegnał się z Old Trafford

Manchester United pokonał Arsenal 2-1 (1-0) w niedzielnym meczu 36. kolejki Premier League. Jeden z największych hitów angielskiej piłki długo rozczarowywał kibiców, ale w samej końcówce zwycięstwo gospodarzem zapewnił strzałem głową Marouane Fellaini.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mourinho kontra Wenger. Tej wojny będzie nam brakowało. Wideo Eurosport

Żegnający się po sezonie z Arsenalem Arsene Wenger został bardzo ciepło przyjęty na Old Trafford. Francuza najpierw brawami nagrodzili kibice "Czerwonych Diabłów", a następnie wyściskali go zarówno Sir Alex Ferguson, jak i Jose Mourinho.

Zaangażowany w walkę w Lidze Europy z Atletico Madryt menedżer "Kanonierów" zdecydował się dokonać aż ośmiu zmian w pierwszym składzie w porównaniu ze zremisowanym 1-1 czwartkowym spotkaniem. Otworzyło to szansę gry zarówno Pierre'owi-Emerickowi Aubameyangowi i Henrichowi Mhitarjanowi, jak również greckiemu obrońcy Konstantinosowi Mavropanosowi, dla którego był to debiut w pierwszym zespole Arsenalu.

Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla gospodarzy. W 16. minucie Romelu Lukaku znalazł dośrodkowaniem nadbiegającego przy dalszym słupku Alexisa Sancheza. Strzał Chilijczyka zdołał zablokować Hector Bellerin, lecz piłka spadła pod nogi Paula Pogby, a ten z bliskiej odległości nie dał szans Davidowi Ospinie.

Wśród osób oglądających niedzielny mecz nie brakowało w tym momencie opinii, że stracony gol może podłamać Arsenal i kolejne gole dla United są kwestią czasu. Wydarzenia na boisku jednak tego nie potwierdziły. Już po pięciu minutach "Kanonierzy" przeprowadzili efektowną, kombinacyjną akcję, którą minimalnie niecelnym strzałem zakończył Mchitarjan. W 37. minucie z kolei szansę na doprowadzenie do wyrównania miał Aubameyang, jednak Gabończyk uderzył głową piłkę prosto w dobrze ustawionego Davida de Geę.

W 41. minucie niewiele z kolei zabrakło, by w niecodziennych okolicznościach gospodarze zdobyli drugą bramkę. Z lewej strony zagrał wtedy piłkę Ashley Young, a zagranie doświadczonego Anglika niespodziewanie zamieniło się w kąśliwy strzał. Bardzo biernie obserwujący lot futbolówki Ospina mógł głęboko odetchnąć, gdy ta odbiła się od słupka i wróciła do gry.

Druga połowa rozpoczęła się bardzo dobrze dla zespołu gości. W 51. minucie Granit Xhaka zauważył wybiegającego środkiem Mchitarjana, a ten z linii pola karnego uderzył płasko zza pleców jednego z obrońców Manchesteru United. Zasłonięty David de Gea nie mógł nic zrobić, gdy piłka wpadła do jego siatki tuż przy słupku.

Podopieczni Jose Mourinho stracili nie tylko gola, ale również Romelu Lukaku, który z powodu kontuzji musiał opuścić boisko. Szybko okazało się, że bez rosłego Belga trudno sforsować będzie dosyć głęboko ustawioną obronę Arsenalu. W 64. minucie zauważył to portugalski menedżer "Czerwonych Diabłów", który wprowadził do gry Marouane Fellainiego.

Im bliżej było końca spotkania, tym rosły pomocnik częściej pojawiał się w polu karnym Arsenalu. W 88. minucie, po znakomitym dośrodkowaniu innego rezerwowego Anthony'ego Martiala, Fellaini z bliskiej odległości trafił w słupek, a gol po dobitce Marcusa Rashforda nie został uznany z powodu spalonego.

Dwie minuty później Belg przymierzył jednak dokładniej. W pole karne dokładnie dośrodkował wtedy Young, a Fellaini tyłem głowy uderzył tuż przy słupku bramki Ospiny.

Manchester United pokonał zatem Arsenal 2-1 w pożegnalnym meczu na Old Trafford Arsene'a Wengera w roli trenera "Kanonierów". Dla drużyny z północnego Londynu była to jednocześnie szósta z rzędu ligowa porażka na wyjeździe, a zdarzyło się to po raz pierwszy w 22-letniej pracy Francuza z zespołem Arsenalu.

Manchester United - Arsenal 2-1 (1-0)

Bramki:



1-0 Paul Pogba (16.)

1-1 Henrich Mchitarjan (51.)

2-1 Marouane Fellaini (90.)

Wojciech Malinowski

Zdjęcie