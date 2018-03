Manchester United - Brighton & Hove Albion 2-0 w ćwierćfinale Pucharu Anglii

Manchester United pokonał Brighton & Hove Albion 2-0 (1-0) w sobotnim meczu ćwierćfinału Pucharu Anglii. Gole na wagę awansu do półfinału tych rozgrywek strzelili dla "Czerwonych Diabłów" Romelu Lukaku i Nemanja Matić.

Zdjęcie Romelu Lukaku (Manchester United) strzela gola /Getty Images

Po zaskakującym odpadnięciu we wtorek z Ligi Mistrzów piłkarzom Manchesteru United pozostała walka na krajowym podwórku. W sobotni wieczór "Czerwone Diabły" miały okazje przeprosić swoich fanów za porażkę z Sevillą, gdyż na Old Trafford czekał ich mecz ćwierćfinału Pucharu Anglii przeciwko Brighton & Hove Albion.

Pomimo wytężonej pracy służb porządkowych pierwszą połowę spotkania rozegrano na biało-zielonej murawie. Było to oczywiście efektem intensywnych opadów śniegu, które nawiedziły Anglię, czego efekty widoczne były m.in. we wcześniejszych sobotnich meczach rozegranych na boiskach Stoke City i Liverpoolu.

Warunki atmosferyczne nie mogą być jednak usprawiedliwieniem dla podopiecznych Jose Mourinho, którzy w pierwszych 30 minutach zaprezentowali się równie słabo, co w meczu przeciwko Sevilli. Dopiero po pół godzinie gry gospodarzom udało się oddać pierwszy groźny strzał na bramkę Tima Krula, lecz po rzucie rożnym i zamieszaniu w polu karnym Chris Smalling uderzył w zewnętrzną część słupka. Chwilę później okazję mieli z kolei goście, lecz strzał głową Lewisa Dunka efektownie obronił Sergio Romeo, tradycyjnie solidnie zastępujący Davida de Geę w rozgrywkach Pucharu Anglii.

W 37. minucie bramkowy impas zdołał przełamać jednak Romelu Lukaku. Belg w polu karnym Brighton świetnie ustawił się względem środkowych obrońców Shane'a Duffy'ego i wspomnianego Dunka, po czym precyzyjnym strzałem głową wykorzystał idealne dośrodkowanie Serba Nemancji Maticia.

Druga połowa upłynęła pod znakiem odważniejszej gry gości, co nie mogło się podobać fanom na Old Trafford. Dwukrotnie mogło się to również zemścić na zespole "Czerwonych Diabłów". W obu przypadkach szansę na zdobycie wyrównującej bramki miał Jurgen Locadia. Najpierw w 55. minucie Romero w znakomitym stylu obronił jednak mocne uderzenie Holendra oddane z 17 metrów, a dziesięć minut później napastnik Brighton oddał niecelny strzał głową.

W 83. minucie o brak nerwowej końcówki dla gospodarzy zabrał Matić. Serb wykorzystał wtedy dokładne dośrodkowanie z rzutu wolnego Ashleya Younga i kontrującym strzałem głową ustalił wynik spotkania na 2-0 dla Manchesteru United.

Manchester United - Brighton & Hove Albion 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Romelu Lukaku (37.), 2-0 Nemanja Matic (83.).

Wojciech Malinowski