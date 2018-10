Manchester United chce wydać fortunę na kontuzjowanego Ghoulama

27-letni lewy obrońca z Algierii miał znakomity początek zeszłego sezonu. W listopadzie poprzedniego roku zerwał jednak więzadło w prawym kolanie. Od tego momentu Faouzi Ghoulam nie pojawił się na murawie. Mimo to piłkarz SSC Napoli może w styczniu przejść do Manchesteru United. Zawodnik jest wyceniany nawet na 45 milionów euro.

Ghoulam został piłkarzem klubu ze stadionu San Paolo na początku 2014 roku. Po przyjściu z Saint-Etienne za około pięć milionów euro rozegrał w Napoli ponad 150 spotkań.

W listopadzie zeszłego roku miał pecha. W pierwszej połowie meczu Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City (2-4) doznał kontuzji, która okazała się bardzo poważna. Zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie. Szybko przeszedł operację i rozpoczął rehabilitację. Mówiło się, że może wrócić na murawę nawet szybciej niż jego kolega z zespołu Arkadiusz Milik.

Nic z tego. Choć minął już prawie rok od tego zdarzenia, nadal trudno powiedzieć, kiedy zobaczymy Algierczyka na boisku.

Nie zważając na to, we wrześniu klub zdecydował się przedłużyć jego kontrakt, który teraz obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.

Teraz znane neapolitańskie radio "Kiss Kiss" poinformowało, że Manchester United zaoferował za piłkarza 45 milionów euro. Działacze z Włoch nie chcą jednak sprzedawać obrońcy, który do momentu odniesienia urazu był zawodnikiem wyjściowego składu.

Innym z defensorów, którymi interesują się "Czerwone Diabły" jest Lucas Hernandez. Francuz na co dzień występuje w Atletico Madryt.

United wracają do akcji po przerwie reprezentacyjnej w kolejny weekend. Na wyjeździe zmierzą się z Chelsea w Londynie.