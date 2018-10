Manchester United. David de Gea: To nie jest nasz najlepszy sezon

Piłkarze Manchesteru United nie rozpieszczają ostatnio swoich kibiców. Ostatnia porażka u siebie w Lidze Mistrzów z Juventusem 0-1 nie mogła poprawić im humorów. "Czerwone Diabły" przeciętnie spisują się również w Premier League. David de Gea nie ukrywa, że drużynę czeka wiele pracy, by poprawić grę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jose Mourinho po porażce Manchesteru United z Juventusem w Lidze Mistrzów © 2018 Associated Press

Zespół prowadzony przez Jose Mourinho w Lidze Mistrzów wygrał tylko w pierwszej kolejce z Young Boys Berno 3-0, natomiast w dwóch kolejnych starciach z Valencią i Juventusem zanotował, odpowiednio, remis i porażkę. W Premier League "Czerwone Diabły" są dopiero na 10. miejscu.

Reklama

- Nie ma co ukrywać, to nie jest nasz najlepszy sezon. Potrafimy rozegrać bardzo dobre spotkanie, ale przytrafiają nam się słabe mecze - ocenia de Gea.

- Musimy poprawić grę każdej formacji. Nie wiem, z czego to wynika, ale musimy najpierw stracić bramkę, by dopiero wtedy zacząć kontrolować przebieg spotkania, stwarzać sobie okazje. Musimy przejmować inicjatywę od pierwszego gwizdka - dodał Hiszpan.

W niedzielę o godz. 17:00 Manchester United podejmie znajdujący się ostatnio w dobrej formie Everton. "The Toffees" wygrali trzy mecze z rzędu w Premier League i w starciu z grającymi w kratkę "Czerwonymi Diabłami" wcale nie stoją na straconej pozycji.