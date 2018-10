Manchester United - Everton 2-1. Francuskie gwiazdy zapewniły wygraną

Manchester United pokonał Everton 2-1 (1-0) w niedzielnym meczu 10. kolejki Premier League. Zespół "Czerwonych Diabłów" do zwycięstwa poprowadził duet Francuzów: Paul Pogba i Anthony Martial.

W nietypowej sytuacji przystąpili do niedzielnego spotkania piłkarze Manchesteru United. Podopieczni Jose Mourinho nie tylko rozpoczęli je ze stratą siedmiu punktów do miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów, ale także z gorszej pozycji od Evertonu, który wyprzedzał ich w tabeli o jeden punkt.

Od pierwszego gwizdka sędziego Jona Mossa mecz był wyrównany. Okazje do strzelenia gola mieli Juan Mata (United) i Andre Gomes (Everton), lecz obaj w dogodnych sytuacjach główkowali w środek bramki. W 26. minucie ze świetnej strony pokazał się za to Anthony Martial. Francuski skrzydłowy, w swoim stylu, dynamicznie wbiegł w pole karne, gdzie przy próbie dryblingu sfaulował go Idrissa Gueye. Arbiter wskazał na 11. metr, a piłkę na "wapnie" ustawił sobie Paul Pogba.

Pomocnik United uderzył bardzo źle i Jordan Pickford zdołał odbić piłkę ręką. Uczynił to jednak tak nieszczęśliwie, że ta wróciła do Francuza, który nie miał problemów z dobiciem jej do pustej bramki.

Na przerwę gospodarze zeszli prowadząc 1:0, a tuż po wznowieniu gry raz jeszcze dał o sobie znać Martial. Po podaniu Pogby uderzył on bowiem fantastycznie z narożnika pole karnego, a idealnie podkręcona piłka wpadła w dolny róg bramki gości, tuż obok wyciągniętych rąk Pickforda.

Chwilę później goście mogli, a nawet powinni odpowiedzieć golem kontaktowym. W znakomitej sytuacji znalazł się Brazylijczyk Bernard, który w polu karnym ograł Davida de Geę, lecz zamiast podać do ustawionego przed bramką Richarlisona, to zdecydował się na strzał z ostrego kąta, po którym piłka uderzyła w boczną siatkę.

Kontaktowe trafienie goście zanotowali dopiero w 77. minucie. Jego autorem był Islandczyk Gylfi Sigurdsson, który pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany po spóźnionym wślizgu Chrisa Smallinga na Richarlisonie.

"The Toffees" do końca spotkania starali się ustrzelić drugiego gola, który zapewniłby im remis na Old Trafford. Bliżej strzelenia gola byli jednak gospodarze, a konkretnie Martial, który w piątej minucie doliczonego czasu nie potrafił jednak pokonać Pickforda. Manchester United wygrał ostatecznie niedzielne spotkanie 2:1 i zrzucił tym samym Everton z ósmej pozycji w tabeli Premier League.

Manchester United - Everton 2-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Paul Pogba (27.), 2-0 Anthony Martial (49.), 2-1 Gylfi Sigurdsson (karny - 77.).

