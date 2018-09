Manchester United. Foster o de Gei: To Messi wśród bramkarzy

David de Gea, bramkarz Manchesteru United, jest jak Lionel Messi wśród golkiperów, twierdzi Ben Foster, bramkarz Watfordu.

Zdjęcie David de Gea w jednej z interwencji /Ross Kinnaird /Getty Images

Hiszpan, uważany za jednego z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji, w spotkaniu z "Szerszeniami" po raz kolejny zaprezentował kilka niesamowitych interwencji.

Reklama

Zawodnik, który był jednak słusznie krytykowany za postawę podczas mistrzostw świata w Rosji, szczególnie dobrze spisał broniąc w końcówce "główkę" Christiana Kabaselego.

"On jest Messim wśród bramkarzy. Od kilku lat jest najlepszym bramkarzem na świecie. On jest teraz absolutnie genialny. Niektóre z jego interwencji w decydujących momentach zapierają dech w piersiach" - mówił Foster o de Gei.

"I tak cały czas. To wygląda, jakby w ogóle się nie przejmował meczem. Podchodził do niego w ten sposób - miło jest obronić kilka strzałów, a potem wrócić do domu. Na poważnie, to jest znakomity. Czołówka na tej pozycji. Jeśli młodzi bramkarze chcą się uczyć, to powinni oglądać go w akcji" - dodał.

Pawo