Manchester United i Barcelona walczą o Williana

Manchester United jest gotowy rywalizować z Barceloną o Williana. Brazylijski skrzydłowy ma kosztować 60 milionów funtów.

29-letni Willian to numer jeden na liście "Czerwonych Diabłów" w letnim oknie transferowym. Tak przynajmniej napisał "The Sun".

Jose Mourinho, menedżer Manchesteru United, który pracował z Brazylijczykiem w Chelsea Londyn, uważa, że to jest piłkarz, który wzmocni atak jego drużyny. Portugalski szkoleniowiec miał stracić zaufanie do Anthony'ego Martiala.

Willian na Stamford Bridge rozegrał pięć sezonów, zdobywając w tym czasie dwa mistrzostwa Anglii, Puchar Ligi i Puchar Anglii.

Gdyby transfer skrzydłowego na Old Trafford doszedł do skutku, to zostałby on drugim Brazylijczykiem, który trafił tam latem. Wcześniej "Czerwone Diabły" zakontraktowały pomocnika Freda.

Obaj są reprezentantami Brazylii, która na mistrzostwach świata w Rosji odpadła w ćwierćfinale.

