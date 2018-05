Manchester United. Jose Mourinho chce sprowadzić Samuela Umtitiego

Musiałaby się wydarzyć katastrofa, by Jose Mourinho przestał być menedżerem Manchesteru United. Mimo że "Czerwone Diabły" nie zawojowały Ligi Mistrzów, ani rozgrywek ligowych, to już szykują wzmocnienia. Portugalski szkoleniowiec MU marzy o ściągnięciu Samuela Umtitiego z Barcelony. To ma być letni priorytet klubu z Old Trafford

Jak donosi kataloński dziennik "Sport", Samuel Umtiti jest bliski podpisania nowego kontraktu z Barceloną. To nie zmienia podejścia Jose Mourinho, który chciałby sprowadzić francuskiego stopera do czerwonej części Manchesteru.

Piłkarze United zmierzają po wicemistrzostwo Anglii, dotarli również do finału Pucharu Anglii. To dla właścicieli MU ma być wystarczający powód, aby Mourinho kontynuował karierę trenerską na Old Trafford.

Angielskie media twierdzą, że "The Special One" już to sobie wszystko dawno obmyślił. Menedżer Manchesteru United chciałby pozbyć się Victora Lindelofa. Kupiony przed tym sezonem z Benfiki Lizbona Szwed miałby zostać wypożyczony. Wtedy znalazłoby się miejsce dla Jonny'ego Evansa, który już był piłkarzem United, lub właśnie dla Umtitiego.

Katalończycy robią wszystko, aby Umtiti pozostał na Camp Nou. Ewentualna nowa umowa Francuza zawierałaby również nową - wyższą klauzulę odstępnego. Obecna wynosi "zaledwie" 60 milionów euro. Szefowie Blaugrany chcą podpisać nowy kontrakt ze stoperem jeszcze przed mistrzostwami świata w Rosji.

