Manchester United. Jose Mourinho o sytuacji Pogby: Nie muszę się tłumaczyć

Jose Mourinho, menedżer Manchesteru United, odniósł się do medialnych doniesień dotyczących Paula Pogby. "Nie muszę się tłumaczyć" - powiedział Portugalczyk.

We wtorek pojawiła się informacja, że szkoleniowiec przekazał na forum drużyny francuskiemu pomocnikowi, że za jego rządów w klubie 25-latek już nigdy nie założy opaski kapitana. Miało to mieć związek z ostatnimi wypowiedziami Pogby, który narzekał na taktykę stosowaną przez "Czerwone Diabły".

"Prawdą jest tylko to, że podjąłem decyzję, iż Pogba nie będzie więcej wicekapitanem. Nie ma żadnego rozłamu" - stwierdził Mourinho.

"Ja też byłem osobą, która podjęła decyzję, że on będzie wicekapitanem, dlatego nie muszę się tłumaczyć" - dodał.

Zdegradowanie Francuza w hierarchii drużyny, jeszcze bardziej wzmogło pogłoski o chęci odejścia piłkarza. Wcześniej już mówiono o tym, że Pogba jest zainteresowany przejściem do FC Barcelona, a teraz "The Sun" podał, iż Manchester United wyznaczył cenę za 25-latka. Wynosi ona 200 milionów funtów, co uczyniłoby go najdroższym piłkarzem w historii. Obecnie jest nim Neymar, który został sprzedany przez "Dumę Katalonii" do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro.

