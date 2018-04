Manchester United. Jose Mourinho o transferach: Nie zrobimy nic szalonego

Menedżer Manchesteru United Jose Mourinho podkreślił, że jego klub "nie zrobi nic szalonego na rynku transferowym, by dogonić rywala zza miedzy". Manchester City Pepa Guardioli wydaje niebotyczne kwoty na zakupy, co zaowocowało tytułem mistrzowskim Premier League.

Szokująca porażka „Czerwonych Diabłów” z walczącym o utrzymanie West Bromwich Albion w niedzielę 0-1, spowodowała, że Manchester City został nowym mistrzem Anglii. Mało kto się spodziewał, że WBA wywiezie z Old Trafford komplet punktów.

Jose Mourinho od momentu objęcia United w 2016 roku wydał na transfery ponad 300 mln funtów, więc nie może zabraniać innym drogich zakupów. Portugalczyk podkreśla, że nie zamierza namawiać zarządu na wielkie letnie wydatki.

- Nie wydamy więcej niż możemy. Nie zamierzamy robić nic szalonego. Staramy się poprawiać krok po kroku. Każdy usiłuje to robić, podobnie jak w zeszłym sezonie. Skończyliśmy na szóstym miejscu, a w tym, jeśli wszystko dobrze się potoczy, będziemy drudzy - powiedział „The Special One”.

- W kolejnych rozgrywkach też będziemy się starać, ale zobaczymy, co się wydarzy. Być może City znów zainwestuje wielkie pieniądze i nie dadzą szans innym, by zmniejszyć różnicę punktową. Nie mam pojęcia - dodał Mourinho.

Choć United za kadencji portugalskiego menedżera sprowadziło takich graczy, jak Paul Pogba i Romelu Lukaku, to mistrzostwo wciąż jest poza zasięgiem. City dominuje pod względem finansowym, co latem może przełożyć się na kolejne transfery. - To nie chodzi o nas czy ich. Trzeba pamiętać o Liverpoolu, Arsenalu, Chelsea i Tottenhamie. Mamy sześciu pretendentów do tytułu - ocenił Portugalczyk.

Od czasu przejścia Sir Aleksa Fergusona na emeryturę w 2013 roku United nie potrafią skończyć Premier League na pierwszym miejscu.

