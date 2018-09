Manchester United. Jose Mourinho - trzeci sezon i do widzenia?

Trzeci sezon, trzeci klub i matrix puszcza oko do Jose Mourinho gorzkim deja vu. Portugalski trener ponownie jest na najlepszej drodze do rozstania. Tym razem z Manchesterem United. Wcześniej doświadczył tego samego w trzecim roku pracy i w Realu Madryt, i w Chelsea. Old Trafford domaga się zwolnienia szkoleniowca, ale władze klubu nie podejmowały takich ruchów w dwóch poprzednich przypadkach.

Drużyna z Old Trafford nie dostarcza satysfakcjonujących wyników od pięciu lat, czyli do chwili rozstania z legendarnym menedżerem Sir Aleksem Fergusonem. Na razie Manchester United nie potrafił stworzyć nowej jakości, pozostają więc coraz odleglejsze wspomnienia o potędze.

Mourinho nie jest pierwszym trenerem, któremu nie wiedzie się w układanym na nowo od pięciu lat United. To samo spotkało Davida Moyesa, o którym pisano, że był idealnym wyborem i to samo dotyczyło Louisa van Gaala. Szkota z Holendrem łączy to, że pomimo rozczarowania nie zwolniono ich od razu w momencie pogorszenia się sytuacji, o czym przypomina BBC.

Moyes, co prawda, nie dokończył sezonu, odszedł tuż przed jego zakończeniem w 2014 roku, ale rodzina Glazerów, będąca właścicielem klubu, decyzję o zwolnieniu - wbrew głośnym nawoływaniom fanów szybkich reakcji - podjęła dopiero, gdy drużyna straciła matematyczną szansę na awans do Ligi Mistrzów.

Van Gaal pożegnał się z pracą zaraz po zdobyciu Pucharu Anglii, podczas gdy w lidze zajął z zespołem dopiero piąte miejsc, oznaczające ponownie brak Champions League. Patrząc na te przykłady, zdaje się, że to jest cel minimum dla klubu, który pomimo kiepskich wyników sportowych generuje znakomite wyniki finansowe. Z tego też powodu kolejny raz wbrew pohukiwaniom z trybun i prasy właściciel może, ale oczywiście nie musi, wstrzymać się ze zwolnieniem Mourinho. Portugalczyk rezygnacji nie złoży. Zarabia 15 mln funtów rocznie.

Dziennik "Daily Mail" napisał po przegranym w sobotę przez Manchester United meczu z West Hamem na wyjeździe, że drużyna wracała do siebie bez trenera, który został w swoim domu w Londynie. Nieoficjalnie - twierdzi angielska gazeta - na pokładzie pociągu sztab debatował o tym, czy Mourinho dotrwa do końca następnego tygodnia.

Krytyka Portugalczyka nasiliła się po trzech ostatnich meczach bez zwycięstwa. Jego piłkarze w ciągu kilku dnia na Old Trafford zremisowali z Wolverhampton i dali się wyeliminować z Pucharu Ligi w konfrontacji z drugoligowym Derby County. W sobotę natomiast w bardzo słabym stylu przegrali z West Hamem.

Ale to nie wszystko. Podobnie jak kiedyś w Realu Madryt i ostatnio w Chelsea Mourinho wzniecił wiele wojenek domowych. Przez dwa ostatnie sezony Portugalczyk wystosowywał mocniejsze bądź lżejsze zarzuty w stosunku do Luke'a Shawa, Anthony'ego Martiala, Phila Jonesa czy Erica Bailly'ego, ale wszystko wskazuje na to, że konflikt z Paulem Pogbą, to o jeden kryzys za dużo.

Francuz jest w drużynie największą gwiazdą, do której Mourinho nie umiał trafić i - jak przekonują niektórzy angielscy dziennikarze - to główna szkoleniowa porażka trenera. Konflikt doprowadził do utraty autorytetu w szatni i powiększył podziały w drużynie. "The Special One", jak Mourinho kiedyś o sobie powiedział, krytykował też politykę transferową oraz uraczył dziennikarzy płomienną tyradą, przypomnaiwszy swój dorobek.

O ile nad zwalnianiem 55-latka w tym tygodniu albo w tym roku można się jeszcze zastanawiać, o tyle szans na kolejny sezon w United praktycznie nie ma. Mówi się o tym, że Manchester United chciałby sprowadzić Zinedine'a Zidane'a.

- Myślę, że klubowe władze, w tym wiceprezes Ed Woodward, przeprowadzą kilka rozmów na najwyższym szczeblu na temat tego, co zrobić z tą sytuacją - powiedział na antenie angielskiej telewizji BT Rio Ferdinand, były znakomity środkowy obrońca United.

- Nie są realizowane nawet podstawy i coś trzeba zrobić. Nie można dopuścić, by taka sytuacja trwała przez cały sezon. Wojny w prasie, przecieki, piłkarze po jednej stronie szatni, sztab Mourinho po drugiej. Jeśli to będzie trwać, to będzie jeden z najgorszych sezonów w historii klubu - ocenił Ferdinand. Na razie sobotnia porażka oznacza, że Manchester United odnotował najgorszy start w lidze od 1989 roku.



