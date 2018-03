Manchester United. Keown: Mourinho może stracić poparcie szatni

Manchester United niespodziewanie odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pogromcami "Czerwonych Diabłów" kilka dni temu okazali się zawodnicy Sevilli. Teraz ekipa awansowała do półfinału Pucharu Anglii, ale ich trener Jose Mourinho znów nie był zadowolony z gry. - Może zaraz stracić poparcie szatni - uważa były gracz Arsenalu Martin Keown.

Zdjęcie Martin Keown /PA Sport

W ostatnią sobotę po bramkach Romelu Lukaku i Nemanji Maticia United wygrali u siebie 2-0 z Brighton & Hove Albion. Ten wynik dał ekipie z Old Trafford awans do półfinału Pucharu Anglii, ale Mourinho jeszcze raz zaskoczył. Nie pochwalił zespołu, a na dodatek ponownie w tym sezonie skrytykował postawę Luke'a Shawa. Właśnie ten ostatni fakt ma ponoć coraz bardziej denerwować władze klubu. Ich zdaniem menedżer źle traktuje angielskiego piłkarza.

- Mourinho w pewnym momencie stracił poparcie szatni w Chelsea i Realu Madryt. On wie, że stąpa po bardzo cienkim lodzie, ale robi wszystko, aby wokół niego było show. Próba zmuszenia zespołu do reakcji w ten sposób to jedno, ale musi także postawić się w sytuacji piłkarzy. Nie podoba mi się to, jaki ma stosunek do Luke'a Shawa. Mourinho powinien traktować podopiecznych jak synów. Jak on by się zachował, gdyby jego dziecko zachowało się źle? Czy tak samo? Nie sądzę – skomentował były obrońca Arsenalu Martin Keown.

- On nie grał w piłkę na najwyższym poziomie, więc po prostu nie rozumie, jakie znaczenie dla zawodników ma takie ciągłe krytykowanie. Inni piłkarze mogą patrzeć na Shawa i myśleć: czy ja będę następnym, którego to spotka? Przez takie zachowanie Portugalczyk dużo ryzykuje. Może za chwilę sprawić, że zespół nie będzie chciał współpracować z nim i jego sztabem – dodał felietonista "Daily Mail".

W Premier League piłkarze United zajmują drugie miejsce. Do prowadzących zawodników Manchesteru City tracą 16 punktów. Do końca zmagań pozostało osiem kolejek.

