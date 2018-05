Manchester United. Letnia wyprzedaż na Old Trafford? Ponad 100 milionów funtów może wpaść do kasy

Jose Mourinho zamierza mocno przemeblować skład Manchesteru United. Oprócz długiej listy życzeń, Portugalczyk ma już ponoć listę zawodników, którzy latem mają odejść z drużyny. „Czerwone Diabły” na ich sprzedaży mają zarobić nawet ponad 100 milionów funtów.

W sobotę Manchester United w słabym stylu przegrał w finale Pucharu Anglii z Chelsea 0-1. Po spotkaniu Mourinho nie krył frustracji. Według „The Sun” ma on już gotową listę piłkarzy, którzy w najbliższym oknie transferowym będą musieli poszukać nowych klubów.

Angielski dziennik wskazuje na Luke’a Shawa, Anthony’ego Martiala, Daleya Blinda i Matteo Darmiana. Shaw od momentu przybycia Mourinho do klubu nie należał do jego ulubieńców. O ewentualnym odejściu Anglika mówiło się już podczas ostatniego zimowego okna transferowego. Teraz temat na pewno powróci.

Pod wodzą Portugalczyka zawodzi także Martial, który na Old Trafford przybył w 2015 roku z AS Monaco z łatką ogromnego talentu. „Czerwone Diabły” zapłaciły wtedy za francuskiego skrzydłowego 36 milionów funtów. Kwota ta miała z czasem wzrosnąć do 58 milionów. Był to ówczesny rekord transferowy United. Teraz Martial jest na wylocie. Problemem może okazać się kwota sprzedaży. Według „The Sun” jest to 70 milionów funtów. Słaba forma sprawiła, że dla 22-latka zabrakło miejsca w kadrze Francji na mundial w Rosji.

Mourinho na sprzedaży wymienionych zawodników chciałby zarobić ponad 100 milionów funtów. Już teraz spekuluje się, na kogo Portugalczyk przekazałby zdobyte fundusze. W kręgu jego zainteresowań znajduje się m.in. duet z Napoli: Kalidou Koulibaly i Jorginho.