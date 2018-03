Manchester United - Liverpool 2-1 w Premier League

Manchester United pokonał Liverpool 2-1 (2-0) w hicie 30. kolejki Premier League. W walce o drugie miejsce tabeli bohaterem Marcus Rashford, który strzelił oba gole dla gospodarzy.

Zdjęcie Marcus Rashford (z prawej) i Romelu Lukaku /Getty Images

Piorunujące dziesięć minut Marcusa Rashforda rozbiło Liverpool w pierwszej połowie spotkania na szczycie Premier League. Wychowanek "Czerwonych Diabłów" dwukrotnie popisał się znakomitym wykończeniem nie dając Lorisowi Kariusowi szans na skuteczne interwencje.

Ale nie byłoby tych goli bez Romelu Lukaku. Belg w 10. minucie wygrał główkowy pojedynek z Dejanem Lovrenem, przedłużył głową piłkę, po dalekim wykopie Davida de Gei spod swojej bramki, dzięki czemu uruchomił Rashforda. Napastnik gospodarzy wpadł w pole karne, gdzie w znakomity sposób zostawił obrońcę Trenta Alexandera-Arnolda i trafił do siatki mocnym precyzyjnym strzałem przy dalszym słupku.

Mówiąc obrazowo to były prawie że tylko trzy dotknięcia piłki. Bramkę na 2-0 Lukaku ponownie wypracował górując nad Lovrenem, ale tym razem futbolówka w szczęśliwy sposób spadła pod nogi Rashforda, który trafił idealnym strzałem w ten sam róg.

Manchester United radził sobie doprawdy świetnie, o pięć klasy lepiej niż w poniedziałkowym szczęśliwym zwycięstwie przeciwko Crystal Palace. I to bez Paula Pogby, który doznał rozcięcia nogi na piątkowym treningu, co wykluczyło go ze spotkania z "The Reds".

Stawką rywalizacji na Old Trafford było drugie miejsce w tabeli Premier League. Wyższego nie da się osiągnąć w Anglii, bo Manchester City ma aż 16 punktów przewagi nad drugim United.

Liverpool w pierwszej połowie nie potrafił odnaleźć swojego stylu. Gospodarze grali zwarcie, nie zostawiali miejsca i przestrzeni. Nie dawali się wyprzedzać, wybijali konsekwentnie rywali z rytmu, blokowali strefy i nie było, jak wykonać zabójczego podania czy rajdu. Z tego powodu przez 90 minut miejsca do rozpędzenia nie miał czołowy strzelec ligi Mohamed Salah. Największe zagrożenie pojawiało się po stałych fragmentach gry. Virgil van Dijk oddał najgroźniejszy głową po rzucie rożnym i to w zasadzie było wszystko.

Kibicom gości pozostało mieć nadzieję, że druga połowa przyniesie odmianę. A podstawy do takiego myślenia mieli, bo w tym sezonie nie raz i nie dwa Liverpool pokazywał kompletnie różne oblicza po zmianie stron. Rzeczywiście podopieczni Juergena Kloppa zagrali intensywniej. W 62. minucie niemiecki trener wprowadził Adama Lallanę, którego zadaniem było poukładanie gry w środku.

Szybko po tej roszadzie goście zdobyli kontaktową bramkę. Sadio Mane dośrodkował mocno przed bramkę, a tam Eric Bailly, próbując wyczyścić akcję, strzelił efektownego samobója. De Gea interweniował, ale piłka po jego ręce wpadła do siatki.

Gospodarze pracowali ciężko na każdym centymetrze boiska, by nie dopuścić do wyrównania. Szanse Liverpoolu zostały przedłużone o sześć dodatkowych minut. W tym czasie nastąpiła najbardziej skomasowana ofensywa piłkarzy Liverpoolu. Sadio Mane w jednej z ostatnich akcji przedarł się w polu karnym, ale w chwili strzału został zablokowany i skończyło się na strachu.

Manchester United zapracował w sobotę na pięciopunktową przewagę nad odwiecznymi rywalami. "The Reds" do następnej kolejki mogą podchodzić z czwartej, a nie trzeciej pozycji, o Tottenham pokona na wyjeździe AFC Bournemouth.

30. kolejka Premier League

Manchester United - Liverpool 2-1 (2-0)

1-0 Rashford (14.)

2-0 Rashford (24.)

2-1 Bailly (sam. 66.)

