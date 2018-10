Manchester United. Mourinho wydał pół miliona funtów na hotel

Trener piłkarzy Manchesteru United Jose Mourinho od ponad 800 dni mieszka w pięciogwiazdkowym hotelu, w którym doba kosztuje 600 funtów - donosi brytyjski dziennik "Daily Mail". Łącznie Portugalczyk wydał na zakwaterowanie prawie pół miliona funtów od 2016 roku.

"Jeśli Mourinho zostanie zwolniony z Manchesteru United, przynajmniej nie będzie musiał męczyć się ze sprzedażą mieszkania. Od 6 lipca 2016 roku mieszka w Lowry Hotel i wciąż nie zapuścił korzeni w mieście" - napisano na stronie internetowej gazety.

Portugalczyk ma kontrakt obowiązujący do 2020 roku, ale jego pozycja w klubie jest zagrożona.



Po ośmiu kolejkach "Czerwone Diabły" zajmują ósme miejsce w angielskiej ekstraklasie i mają siedem punktów straty do prowadzących Manchesteru City, Chelsea Londyn i Liverpoolu.

Według "Daily Mail", rodzina Mourinho mieszka w Londynie, a on sam wynajmuje luksusowy apartament, który według cennika kosztuje 600 funtów (ok. 3000 zł) na dobę. To oznacza, że dotychczas pobyt w hotelu kosztował go 495 tysięcy funtów, czyli prawie dwa i pół miliona złotych.