Manchester United nie wygra mistrzostwa, bo w ataku gra Lukaku?

Żywa legenda Manchesteru United Paul Scholes w ostatnich tygodniach ostro krytykuje swój były klub, a konkretnie menedżera Jose Mourinha i piłkarzy, którzy nie potrafią stworzyć zespołu. Tym razem oberwało się napastnikowi Romelu Lukaku. Zdaniem Scholesa Belg nie wierzy w siebie i trudno będzie wywalczyć z nim mistrzostwo Anglii.

W obecnym sezonie Romelu Lukaku znalazł drogę do bramki w zaledwie trzech meczach, a w ośmiu spotkaniach o stawkę nie potrafił pokonać bramkarza rywali. Coraz więcej osób zastanawia się, co dzieje się z napastnikiem, który zanotował bardzo dobry występ na mistrzostwach świata, gdzie reprezentacja Belgii zajęła trzecie miejsce. Wśród tych, którzy coraz bardziej wątpią w snajpera, jest również Paul Scholes.

- Nie jestem przekonany, czy ten klub będzie kiedykolwiek zdobyć mistrzostwo Premier League z takim napastnikiem, jak on. Nie sądzę, że jego gra poza szesnastką jest wystarczająco dobra. Nie jestem również przekonany, że pracuje nad sobą wystarczająco ciężko, choć nadal jest młodym człowiekiem, który w przeszłości radził sobie dobrze i strzelił sporo goli – powiedział serwisowi ESPN Scholes.

- On jest szybki i silny, ale Lukaku to jeden z wielu zawodników United, którzy grają tak, jakby w siebie nie wierzyli. On chyba nie zdaje sobie sprawy, jak dobrym piłkarzem może być, ale potrzebuje wsparcia. Kto inny może w tym momencie grać na pozycji środkowego napastnika? – zastanawia się Anglik.

- Za moich czasów mieliśmy czterech napastników: Andy'ego Cole'a, Teddy'ego Sheringhama, Ole Gunnara Solskjaera i Dwighta Yorke'a. Kiedy jeden z nich miał gorszy okres, co zawsze się zdarza w karierze piłkarza, ktoś inny potrafił go zastąpić. To im pomagało szybciej wrócić do formy, bo wiedzieli, że jeśli im nie idzie, to zostaną zdjęci z boiska, dzięki czemu byli pod mniejszą presją – tłumaczy.

Po 8. kolejkach Premier League Manchester United plasuje się na 8. pozycji w tabeli z dorobkiem 13 punktów i ujemnym bilansem bramkowym.

