Manchester United oferuje 270 mln euro za Kyliana Mbappe?

Manchester United szykuje rekordowy transfer. "Don Balon" twierdzi, że "Czerwone Diabły" zamierzają pozyskać młodą gwiazdę Paris Saint-Germain - Kyliana Mbappe.

Według katalońskiego periodyku Jose Mourinho, menedżer United, jest gotów zaoferować za 19-letniego napastnika aż 270 milionów euro!



To byłby oczywiści rekord transferowy, który należy obecnie do Neymara. Brazylijczyk przechodząc rok temu z FC Barcelona do PSG kosztował 222 miliony euro.

Kwota za Mbappe mogłaby spaść do 190 milionów euro, gdyby "Czerwone Diabły" dołożyły na szalę Anthony'ego Martiala.

Manchester United dokonał w letnim oknie transferowym już dwóch zakupów. Na Old Trafford trafili pomocnik Fred i obrońca Diego Dalot.

W poprzednim sezonie podopieczni Mourinha zajęli drugie miejsce w Premier League, ale z ogromną stratą do Manchesteru City.

Portugalski szkoleniowiec mówił, że aby gonić lokalnych rywali potrzebne są wzmocnienia.

Pawo