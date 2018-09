Manchester United. Paul Pogba już nie będzie kapitanem

Jose Mourinho, menedżer Manchesteru United, zapowiedział Paulowi Pogbie, że ten nigdy już nie założy opaski kapitana, dopóki Portugalczyk będzie u steru na Old Trafford.

Francuski pomocnik "Czerwonych Diabłów" w tym sezonie trzy razy wyprowadzał drużynę pod nieobecność etatowego kapitana Antonia Valencii. Było to w meczach z Leciester City i Brighton & Hove Albion FC w Premier League oraz z Young Boys Berno w Lidze Mistrzów.

Jednakże ostatnio Pogba po raz kolejny skrytykował taktykę Manchesteru United, który w ostatnim meczu ligowym tylko zremisował u siebie z beniaminkiem Wolverhampton Wanderers 1-1, czym wywołał taką reakcję.

Według "The Times" Mourinho poinformował piłkarza o swojej decyzji przed wszystkimi kolegami z zespołu, argumentując, że 25-latek "nie reprezentuje tego, kim jest kapitan, a klub Manchester United jest większy niż jakakolwiek jednostka".

Pogba nie zagrał we wtorkowym meczu z Derby County w Pucharze Ligi, ale w tym wypadku Francuz po prostu odpoczywał, podobnie jak m.in. David de Gea czy Luke Shaw.

Decyzja portugalskiego menedżera nie może dziwić, ponieważ od jakiegoś czasu relacje między panami nie są najlepsze.

"Przesłanie Mourinho do drużyny, które pojawiło się dzisiaj, miało na celu podkreślenie autorytetu Portugalczyka i przypomnienie graczom, że to on rządzi" - czytamy w "The Times".

