Manchester United. Paul Pogba nie wie, czy zostanie na Old Trafford

Przed dwoma laty, wracając do Manchesteru United Paul Pogba został najdroższym piłkarzem świata. Teraz pomocnik nie jest pewny, czy zostanie na Old Trafford, ale jednocześnie podkreśla, że Paris Saint-Germain nie zabiega o niego.

Przyszłość Paula Pogby w drużynie z czerwonej części Manchesteru stanęła pod znakiem zapytania, gdy jego relacje z Jose Mourinho uległy wyraźnemu pogorszeniu. W zakończonym sezonie 25-letni pomocnik wielokrotnie siedział na ławce rezerwowych ze względu na słabszą formę. Francuz ponownie zawiódł w przegranym sobotnim finale Pucharu Anglii z Chelsea 0-1.

Sam zawodnik nie ukrywa, że jego relacje z portugalskim menedżerem są słabsze niż w przeszłości i nie wykluczył letniego odejścia z Old Trafford. - W życiu, a szczególnie w piłce, nigdy nie można być pewnym niczego. Wielokrotnie byłem na ławce rezerwowych i nie grałem, wiele zostało powiedziane w tym temacie. Ludzie uważają, że to źle, ale trener i piłkarz nie muszą być najlepszymi przyjaciółmi. Miałem z nim pewne problemy o charakterze mentalnym - ocenił Pogba.

- Po raz pierwszy w karierze miałem okazję założyć opaskę kapitańską. Taką możliwość dał mi jednak Mourinho. To dla mnie bardzo ważne, bo dorastam jako lider reprezentacji Francji - dodał.

Kwota transferu Pogby oraz indywidualne wymagania sprawiają, że tylko niewielka liczba klubów w Europie jest stanie pozyskać go latem. Jednym z nich jest PSG, ale wątpliwy jest powrót do Francji. - Szczerze mówiąc gra na Parc des Princes nie przemawia do mnie. Dorastając we Francji mój ojciec był fanem Marsylii, podobnie jak moja mama. Paryż nie był nigdy w moim codziennym życiu - podsumował.

