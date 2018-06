Manchester United. Rivaldo o Fredzie: Genialny pomocnik

Manchester United pozyskał we wtorek Brazylijczyka Freda z Szachtara Donieck, ubiegając lokalnych rywali z Manchesteru City, którzy starali się o tego gracza w styczniu. Były reprezentant "Canarinhos" Rivaldo stwierdził, że "Czerwone Diabły" sprowadziły genialnego pomocnika.

- To wspaniały piłkarz. Na pewno jak każdy, kto przychodzi do nowej ligi on też będzie potrzebować trochę czasu na aklimatyzację - powiedział Rivaldo, w przeszłości najlepszych piłkarz świata, zdobywca złotego medalu z reprezentacją Brazylii na mundialu w 2002 roku.

25-letni Fred, który jest pierwszym zawodnikiem Manchesteru United pozyskanym w letnim oknie transferowym, znalazł się w kadrze "Canarinhos" na mistrzostwa świata w Rosji. Były piłkarz FC Barcelona jest pewien, że jego młodszy rodak poradzi sobie na Old Trafford.

- Jeśli jesteś dobrym zawodnikiem albo genialnym pomocnikiem jak on, to poradzisz sobie z całą pewnością. On będzie wzmocnieniem Manchesteru United, to dobry klub dla niego - ocenił Rivaldo.

Pochodzący z Belo Horizonte Fred występował w Szachtarze Donieck przez pięć ostatnich sezonów. Manchester United zbroi się, by odzyskać mistrzostwo kraju po pięciu latach. Po odejściu legendarnego trenera Sir Aleksa Fergusona, klub szuka nowej drogi dojścia do sukcesów.

kip