Manchester United. Rooney grzmi: Zostawcie Mourinha w spokoju

Wayne Rooney opuścił Old Trafford, ale zza oceanu śledzi poczynania byłego klubu. Zdaniem byłego kapitana reprezentacji Anglii menedżer Jose Mourinho jest najłatwiejszym obiektem krytyki. "Wazza" radzi, aby największe gwiazdy "Czerwonych Diabłów" wzięły się do ciężkiej pracy.

Znakomity comeback Manchesteru United z 0-2 na 3-2 w meczu Premier League z Newcastle United trochę zaciemnił obraz fatalnej dyspozycji "Czerwonych Diabłów". W ostatnim czasie prasa nie szczędziła krytyki portugalskiemu szkoleniowcowi, który jest skonfliktowany m.in. z Paulem Pogbą.

Słaba forma zespołu napędziła medialną karuzelę potencjalnych następców Mourinha na Old Trafford, a kandydatem numer jeden miał być, planujący transfery do klubu, Zinedine Zidane. Sytuację w byłej drużynie uważnie śledzi Wayne Rooney, grający na co dzień w DC United. Anglik ocenił, że widzi wiele wspólnego z ostatnimi miesiącami pracy Luisa van Gaala i domaga się większego zaangażowania zawodników.

- W United jest trudna sytuacja. Sezon nie wygląda tak, jakby chcieli właściciele i kibice, ale winę ponoszą zarówno piłkarze, jak i menedżer. Doskonale znam Jose i wiem, jakie metody stosuję. Powtórzę jednak to, co mówiłem wcześniej. Gracze muszą wziąć się w garść i zjednoczyć się. Przecież ostatecznie to od nich zależy, co dzieje się na boisku - przyznał były kapitan "Synów Albionu".

- Trener jest najłatwiejszym obiektem krytyki, ale niektórzy piłkarze muszą zacząć grać lepiej. To samo mówiłem, gdy był z nami Louis van Gaal. Mamy młody zespół, niedoświadczeni zawodnicy muszą zmierzyć się z ogromną presją, a rolą tych doświadczonych jest im pomóc - dodał.

Rooney spędził 13 lat w United i został się najlepszym strzelcem w historii, zdobywając 12 znaczących trofeów, w tym wygrywając Ligę Mistrzów w 2008 r.

