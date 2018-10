Manchester United. Scholes i Ferdinand atakują. "Mourinho jest zadowolony?"

Coraz więcej ciemnych chmur zbiera się nad głową menedżera Manchesteru United Jose Mourinha. We wtorek jego podopieczni przegrali na Old Trafford w spotkaniu Ligi Mistrzów z Juventusem Turyn 0-1. Po raz kolejny suchej nitki na grze swojego byłego zespołu nie zostawili Paul Scholes i Rio Ferdinand.

Od oglądania spotkań z udziałem Manchesteru United w obecnym sezonie aż bolą oczy. Biorąc pod uwagę siedem ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach "Czerwone Diabły" wygrały tylko raz – w Premier League z Newcastle United 3-2. We wtorkowy wieczór zespół prowadzony przez Jose Mourinha był zdecydowanie gorszy od Juventusu Turyn i przegrał na Old Trafford 0-1 – jedynego gola w 17. minucie strzelił Paulo Dybala. Coraz więcej wskazuje na to, że "The Special One" wkrótce pożegna się z posadą.

- Juventus zdeklasował United na każdym obszarze boiska. Między tymi zespołami była wielka różnica... Gratulacje dla Dybali, za wykończenie akcji. Gratulacje również dla Juventusu, za wspaniały występ przeciwko wielkiemu klubowi, ale już nie tak wielkiej drużynie, jak kiedyś – powiedział Paul Scholes

- Kiedy piłkarze United mieli piłkę, to sprawiali wrażenie zdenerwowanych, nie wiedzieli co robić. Czy Mourinho jest z tego zadowolony? Może i jest. Ja oglądając taki występ czułbym się trochę zażenowany – podkreślił.

Głos w sprawie kolejnego słabego meczu w wykonaniu United zabrał również były obrońca Rio Ferdinand. On również nie miał nic dobrego do powiedzenia.

- Gdybym musiał to wszystko krótko podsumować, to powiedziałbym, że zobaczyliśmy starcie mężczyzn z chłopcami. W pierwszej połowie zespół Mourinha grał ospale, a Juventus miał pomysł, by sprawić mu problemy, także dzięki zdecydowanie większej kreatywności – podsumował.

Po 3. kolejkach Ligi Mistrzów Manchester United zajmuje 2. miejsce w Grupie H z dorobkiem czterech punktów i traci pięć "oczek" do prowadzącego Juventusu.

