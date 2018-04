Manchester United szykuje wielką kasę na Ghoulama

52 mln funtów ma zaoferować Manchester United za obrońcę Napoli Faouziego Ghoulama. "Czerwone Diabły" planują po sezonie kilka transferów, a Jose Mourinho w szczególności chce wzmocnić defensywę.

Zdjęcie Faouzi Ghoulam /Getty Images

Sporo zmian zapowiada się po sezonie w Manchesterze United. Przede wszystkim z zespołem pożegna się kilku piłkarzy.

Reklama

Pierwszy na wylocie jest Luke Shaw, który od dłuższego czasu nie może dogadać się z Jose Mourinho, o czym zresztą kilka razy wspominał. Karierę kończy Michael Carrick, a ostatnie miesiące na Old Trafford może spędzić Marouane Fellaini, któremu w czerwcu wygasa kontrakt, a klub nie za bardzo chce go przedłużyć. Pozostałe dwa nazwiska to Matteo Darmian i Daley Blind.



Od kilku dni media prześcigają się w typowaniu piłkarzy, którzy mogliby dołączyć latem do Manchesteru United. W środę pojawiło się kolejne nazwisko. Na liście życzeń znalazł się Faouzi Ghoulam z Napoli, uważany za jednego z najlepszych lewych obrońców świata.



Algierczyk miał kapitalny początek sezonu, ale doznał poważnej kontuzji kolana i dopiero wraca do treningów po ciężkim urazie. "Czerwone Diabły" są gotowe wyłożyć za niego 52 mln funtów.

W kilku ostatnich dniach wymieniano również nazwiska Samuela Umtitiego z Barcelony i Jana Vertonghena z Tottenhamu.