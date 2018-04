Manchester United - Tottenham 2-1 w półfinale Pucharu Anglii

Manchester United pokonał Tottenham 2-1 (1-1) w rozegranym w sobotę na Wembley półfinale Pucharu Anglii. Finałowego rywala dla "Czerwonych Diabłów" wyłoni niedzielne spotkanie, w którym Chelsea zmierzy się z Southampton.

Zdjęcie Piłkarze Manchesteru United świętują awans do finału /Eurosport

31 stycznia obie drużyny, również na Wembley, zmierzyły się w meczu ligowym. Grający wtedy w roli gospodarza Tottenham pewnie pokonał Manchester United 2-0, a już w pierwszej minucie gola strzelił dla londyńczyków Christian Eriksen. - Mam nadzieję, że tym razem spotkanie rozpoczniemy od wyniku 0-0 - powiedział przed rozpoczęciem półfinałowego starcia Jose Mourinho.

Życzenia portugalskiego menedżera "Czerwonych Diabłów" nie do końca się sprawdziły, gdyż tym razem jego drużyna straciła gola w 11. minucie. Po prostopadłym podaniu zupełnie niepilnowany na prawym skrzydle znalazł się Eriksen, a Duńczyk idealnie obsłużył wbiegającego w pole karne Dele Allego. Anglikowi przy dalszym słupku wystarczyło tylko przyłożyć nogę do piłki, co też uczynił perfekcyjnie.

Po zdobyciu bramki Tottenham wcale nie zwalniał tempa i przez kilkanaście minut zapowiadało się na drugie trafienie podopiecznych Mauricio Pochettino. W 24. minucie klasą błysnął jednak często krytykowany duet Paul Pogba - Alexis Sanchez. Francuz na połowie rywali zabrał piłkę Moussie Dembele, po czym zauważył wbiegającego w pole karne Sancheza i dośrodkował piłkę. Chilijczyk wyprzedził wyższego, ale wolniejszego Jana Vertonghena i precyzyjnym strzałem głową pokonał Michaela Vorma.

Wyrównująca bramka uspokoiła piłkarzy United i do końca pierwszej części oglądaliśmy już wyrównanie spotkanie, jednocześnie stojące na bardzo wysokim poziomie. W jej doliczonym czasie prowadzenie ponownie mogli objąć jednak londyńczycy, lecz po strzale z około 30 metrów Erica Diera i rykoszecie od Chrisa Smallinga piłka odbiła się od zewnętrznej części słupka bramki bronionej przez Davida de Geę.

Po zmianie stron tempo meczu trochę zwolniło, przynajmniej do 62. minuty. Wtedy to skuteczny kontratak przeprowadzili piłkarze Manchesteru United, a po zagraniu piłki od Sancheza wbiegający w pole karne Ander Herrera krzyknął do Jessego Lingarda, by ten zostawił mu piłkę, po czym plasowanym strzałem pokonał Vorma. Zastępujący w meczach Pucharu Anglii Hugo Llorisa Holender w tym przypadku ze swojej interwencji nie miał prawa być zadowolony, ze szczęścia oszalały za to sektory zajmowane przez kibiców z Manchesteru.

Tottenhamowi w tym momencie pozostało około pół godziny na doprowadzenie do wyrównania, lecz okazało się to być ponad ich siły. Ciężko nawet znaleźć sytuację wypracowaną przez londyńczyków w tym okresie, może poza niecelnym strzałem głową Victora Wanyamy w 86. minucie. Manchester United wygrał zatem 2-1 i ze spokojem czekać będzie na drugi półfinał, w którym w niedzielę Chelsea zagra z Southampton. Tottenham tymczasem przegrał już ósmy z rzędu mecz o finał Pucharu Anglii.

Manchester United - Tottenham 2-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Dele Alli (11.), 1-1 Alexis Sanchez (24.), 2-1 Ander Herrera (62.)

Wojciech Malinowski