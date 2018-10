Manchester United. Valencia przeprasza za polubienie wpisu o dymisji Mourinha

Kapitan Manchesteru United Antonio Valencia oficjalnie przeprosił na "polubienie" wpisu na Instagramie wzywającego klub do zwolnienia menedżera Jose Mourinha. "Polubiłem wpis bez czytania tekstu, który towarzyszył zdjęciu" - napisał na Twitterze Ekwadorczyk.

"The Special One" znajduje się pod coraz większą presją, a wyniki wciąż są dalekie od oczekiwań. We wtorek United zaledwie zremisowali 0-0 na Old Trafford z Valencią w Lidze Mistrzów. Po tym spotkaniu nasiliły się nawoływania do zwolnienia Portugalczyka.

"Wcale nie jestem zdziwiony wynikiem tego meczu. Zawsze jestem optymistą, jeśli chodzi o nasze mecze, ale ostatnio Mourinho sprawił, że patrzenie na nasze mecze jest karą. Coś musi się zmienić. Czas, by Mourinho odszedł" – napisał jeden z internautów.

Post ten polubił właśnie Valencia.

"To nie jest mój punkt widzenia i bardzo przepraszam. W pełni wspieram menedżera i moich kolegów. Damy z siebie wszystko, by poprawić wyniki" – próbował tłumaczyć nieporozumienie 33-letni reprezentant Ekwadoru.

