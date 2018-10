Manchester United. W co gra Jose Mourinho?

Można bardzo poważnie zastanawiać się nad tym, czy jest to piłka nożna. By z drugiej strony - co przegrany przez Manchester United 0-1 mecz z Juventusem w Lidze Mistrzów udowodnił - mieć pewność, że krnąbrny Portugalczyk na pewno w tym, w czym bierze udział, przegrywa. I to z kretesem.

To był chłodny, ponury dzień w Manchesterze. Anglia, październik i niska temperatura połączone z nieprzyjemnym wiatrem oraz sączącym się co rusz z nieba deszczem dawały mieszankę niestrawną. Niemniej nie tak gorzko-kwaśną jak wtorkowy występ "Czerwonych Diabłów".

Przepaść, a za nią maratoński mur

Oczywiście nie można niczego ujmować zawodnikom z Turynu. Ci przyjechali na Wyspy z wyraźnie przyświecającym im celem, ten z głową i precyzją realizowali, za co otrzymali najwłaściwszą nagrodę, w postaci trzech punktów. Angielska prasa rozpisywała się w środę o elegancji, inteligencji i wzajemnym zaufaniu duetu stoperów Leonardo Bonucci – Giorgio Chiellini. "Mur włoski czy maratoński?" – pisali, nawiązując do terminologii najstarszego z dystansów lekkoatletycznych.

Dziennikarze z Wysp zakochali się też w gracji Rodrigo Betancourta, decyzyjności Paula Dybali czy pracowitości tego, który w swoim wieku i przy tak imponującej kolekcji osiągnięć harować już nie musi wcale - pracowitości Cristiana Ronalda. Ale dość o piłkarzach "Starej Damy", oni na Old Trafford zaprezentowali się jak drużyna, która chce wygrać Ligę Mistrzów. I potrafi to zrobić. Zaś ich rywale to na pierwszy rzut oka (dla wymagającego kibica jedyny, z tak wątpliwej rozrywki zrezygnować bardzo łatwo) zlepek zawodników, którzy w Lidze Mistrzów grać nie chcą. Nie umieją. I absolutnie na nią nie zasługują.

Co ja tu, do cholery, robię?

Zasługa - czy w tym przypadku wina - nie leży rzecz jasna tylko po stronie portugalskiego szkoleniowca. Jemu przychodzi skręcać maszynę z elementów, które otrzymał od przełożonych, zdaniem angielskiej prasy, często wbrew jego woli. Nierzadko do siebie niepasujących. Lecz czy broni to "Wyjątkowego"?

Jeżeli mielibyśmy się trzymać przyjętego powszechnie określania Old Trafford jako "Teatr Marzeń", to na jego deskach odbyła się we wtorek tragikomedia, w trakcie której publika miała pełne prawo do rzucania pomidorami. Niemożliwym też oprzeć się wrażeniu, że sztuce tej brakowało scenariusza, przez co aktorzy nie mieli pojęcia, co i jak grać. Reżyser najbardziej. "Mou" zaczął wieczór mocno, energia go rozpierała, non stop spacerował tuż przy linii bocznej, co tworzyło niemały kontrast do stonowanego Massimiliana Allegriego. Powietrze z menedżera United schodziło jednak jak z przebitej opony, pod koniec był już po prostu emocjonalnym flakiem. Siedział i to, co dzieje się na murawie, bezradnie obserwował z ławki. Złośliwcy stwierdzą, że z krążącym w głowie pytaniem: "Co ja tu, do cholery, robię?".

Co widzą wszyscy, a czego nie widzi Mourinho

Być może ta myśl nie dawała mu spokoju, być może inna. Z pełnym przekonaniem należy stwierdzić, że głowy nie zaprzątały mu kwestie taktyczne i podstawa trenerskiego fachu. Zmiany. Kontrolujący przebieg wydarzeń Allegri świeżych sił wpuścił mnóstwo, w formie trzech zmienników wprowadzonych przez ostatni kwadrans. Mourinho nie dokonał żadnej rotacji. I nie ma tu kompletnie nic na swoje usprawiedliwienie. Zdawało się, że grał własne zawody, we własny sport, którego nikt poza nim nie rozumie. Twitter zadziobał już go za pozostawienie na boisku Romelu Lukaku, który klubowego gola nie strzelił już w ósmym kolejnym meczu, choć to tylko kropla w morzu potrzeb. I zmartwień kibica United.

Oglądanie meczu w telewizji od tego na żywo, na stadionie różni się w pierwszej kolejności tym, że na trybunach można podążać wzrokiem za jednym piłkarzem. I obserwować jego oraz publiki reakcje na każdą z akcji. W przypadku "Czerwonych Diabłów" dominującą, rosnącą z minuty na minutę emocją było zrezygnowanie. Na kolejną głupią stratę, nieudany drybling czy źle przemyślane podanie Anthony’ego Martiala, który nawet sam wysyłał sygnały, że to po prostu nie jest jego dzień. Jeszcze początkowo zaciskał zęby i gdy coś mu się nie udało, to wracał do defensywy, starał się błędy naprawić. W drugiej połowie tego entuzjazmu już nie było, zastąpiony przez bezradność i wyraźną niechęć. Które, co kolejne apatyczne westchnięcia publiki wyrażały, na Old Trafford widzieli wszyscy. Wszyscy poza Mourinho.

Lustro weneckie

Najbardziej kompromitujące w tym wszystkim jest to, że Rashford nie był wyjątkiem potwierdzającym regułę. Był papierkiem lakmusowym słabej i potrzebującej świeżej krwi drużyny. Kompromitujące jej menedżera, fanów upokarzające. Rozpieszczeni tłustymi latami Sir Aleksa Fergusona od kilku lat zmuszeni są przychodzić na stadion z rodzącą się w przekonanie obawą, że ten wieczór czy to popołudnie nie będzie udane. Że - niezależnie od wyniku - nie obejrzą dobrego, efektownego futbolu. Trybuny w Manchesterze są trochę jak lustro weneckie. Kibice nie potrafią ukryć nerwów, które pożerają ich w pełni, w trakcie meczów ukochanego klubu, i które, po wszystkim, jeszcze proszą o dokładkę.

W drugiej części gry dziecinnie łatwo dało się odróżnić, kto jest kim wśród ponad 78 tysięcy osób zgromadzonych na Old Trafford. Niezależnie od stroju, koloru skóry czy społecznego statusu. Kto, jak autor tekstu, korzysta z gościnności sponsora klubu i przebywa w Manchesterze w celach służbowych, kto w turystycznych, a dla kogo tego typu wydarzenie – mecz Ligi Mistrzów - to wynikająca ze słabości do czerwonych barw codzienność. Choć dla milionów sympatyków piłki nożnej codzienność wyśniona, to w rzeczywistości smutna. Przygniatająca coraz mocniej. Powolne pocieranie czoła, chowanie wzroku czy całej twarzy w dłoniach, łapanie się za głowę, nerwowe obgryzanie paznokci, mocno zaciśnięte wargi – wszystkie te małe, najczęściej nieświadome sygnały wyrażały więcej niż tysiąc przekleństw, kąśliwych piosenek czy obraźliwych okrzyków. Niezależnie jak donośnych.

To cisza tak gwiżdże?

Po meczu z grupką polskich dziennikarzy poprosiliśmy kilku Anglików o komentarz do gry ich ulubieńców. Odprawiono nas z kwitkiem. – Nie ma o czym gadać – tłumaczyli niechętnie jedni. – Tragedia. Tra-ge-dia! – innych było stać tylko na odpowiedź krótką, acz zwięzłą i pełną ekspresji.

Vox populi wyjaśniło pokrótce piłkarzy Mourinho i jego samego. Wypada tylko zastanowić się, co w tej sytuacji jest bardziej symboliczne. Słów brak czy jeśli się pojawią, to prostota ich przekazu. W końcu gwizdy od ciszy zbytnio się nie różnią. I jedno, i drugie potwornie boli.

Z Manchesteru Michał Błażewicz, Eurosport.Interia.pl.