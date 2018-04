Manchester United - West Browmich Albion 0-1. Manchester City mistrzem

Manchester United sensacyjnie przegrał z West Bromwich Albion 0-1 (0-0) w niedzielnym meczu 34. kolejki Premier League, a Grzegorz Krychowiak pojawił się na murawie na ostatni kwadrans. Porażka "Czerwonych Diabłów" spowodowała, że tytuł mistrzowski zdobyli piłkarze Manchesteru City, którzy w sobotę pokonali na Wembley Tottenham 3-1.

Zdjęcie "Czerwone Diabły" przegrały z WBA i lokalny rywal może się cieszyć z tytułu /Getty Images

Chociaż sprawa tytułu mistrzowskiego w Anglii wydawała się być rozstrzygnięta już od dłuższego czasu, to podopieczni Jose Mourinho do niedzieli wciąż zachowywali matematyczne szanse na dogonienie "The Citizens". Mecz przeciwko West Bromwich Albion wydawał się łatwą okazją dla "Czerwonych Diabłów" do zdobycia kolejnych punktów.

Reklama

Od pierwszego gwizdka sędziego gospodarze zepchnęli "The Baggies" do dosyć głębokiej defensywy, jednak pod polem karnym rywali napotkali na solidne zasieki ustawione przez zespół WBA. Goście nie rezygnowali również z kontrataków i już w 12. minucie, po odegraniu piłki przez Salomona Rondona, czujność Davida de Gei sprawdził Jake Livermore.

Siedem minut później drużyna gospodarzy wypracowała sobie najlepszą okazję do strzelenia gola w pierwszej połowie. Świetną interwencją popisał się jednak były bramkarz United Ben Foster, który ofiarnie rzucił się pod nogi Romelu Lukaku i zablokował strzał Belga.

Po zmianie stron gra podopiecznych Mourinho wcale nie wyglądała lepiej, a zamiast ich zmasowanych i skutecznych ataków kibice na Old Trafford mogli co najwyżej obserwować jedynie zmasowany atak deszczu.

W 66. minucie drugą okazję w niedzielnym spotkaniu miał jednak Lukaku. Belg po dośrodkowaniu Nemanji Maticia uderzył głową naprawdę znakomicie, lecz jeszcze lepszym refleksem popisał się Foster, który końcami palców zdołał sparować piłkę na rzut rożny.

O wyniku meczu rozstrzygnęła 73. minuta, gdy jeden z nielicznych rzutów rożnych wykonywali goście. Po dośrodkowaniu na dalszy słupek źle zachował się Matić, który w walce z Craigem Dawsonem zagrał piłkę w środek pola karnego. Tam znalazł się Jay Rodriguez, który z dużym spokojem posłał piłkę obok zdezorientowanego de Gei.

Tuż po strzeleniu gola przez jego zespół na boisku zameldował się Grzegorz Krychowiak, który w ostatnim kwadransie pomógł kolegom utrzymać prowadzenie do końcowego gwizdka Paula Tierneya. Pomimo sensacyjnej wygranej 1-0 na Old Trafford WBA pozostało na 20. pozycji w tabeli i traci aż dziewięć punktów do zajmującej bezpieczną 17. pozycję drużyny Swansea City.

Przegrana Manchesteru United oznacza za to, że korki od szampana wystrzeliły w niebieskiej części tego miasta. "The Citizens", którzy w sobotę pokonali na Wembley Tottenham 3-1, zapewnił sobie tym samym tytuł mistrza Anglii, który na Etihad Stadium ostatnio świętowano w 2014 roku.

Manchester United - West Bromwich Albion 0-1 (0-0)

0-1 Jay Rodriguez (73.)

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Manchester United rozpocznie wzmocnienia od lewej obrony. Wideo Eurosport

Wojciech Malinowski