Manchester United wicemistrzem Anglii po remisie w Londynie

West Ham United zremisował 0:0 z Manchesterem United w rozegranym w czwartek zaległym meczu Premier League. Zdobyty punkt oznacza, że piłkarze "Czerwonych Diabłów" już na pewno bieżące rozgrywki angielskiej ekstraklasy zakończą na drugiej pozycji w tabeli. Mistrzem już wcześniej zostali piłkarze Manchesteru City.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski odejdzie, a co dalej? Potencjalni następcy Polaka w Bayernie. Wideo Eurosport

Czwartkowym meczem na Stadionie Olimpijskim drużyny Premier League zakończyły nadrabianie ligowych zaległości i w niedzielę każda z drużyn do ostatniej kolejki przystąpi z 37 rozegranymi spotkaniami. West Ham United rozpoczął mecz z Manchesterem United już pewny pozostania w angielskiej ekstraklasie na kolejny sezon, z kolei "Czerwone Diabły" mobilizowały się głównie chęcią utrzymania drugiej pozycji w tabeli.

Reklama

Jak na standardy Premier League mecz długo miał dosyć letni charakter. W ataku West Hamu mocno szarpał Marko Arnautovic, który szczególnie w pierwszym kwadransie ośmieszał Chrisa Smallinga. Najskuteczniejszemu w zespole "Młotów" Austriakowi brakowało jednak wsparcia kolegów, ale również dokładności, gdy już sam decydował się na strzały na bramkę Davida de Gei.

Spośród dwóch hiszpańskich bramkarzy znacznie więcej pracy miał golkiper gospodarzy. Adrian spisywał się jednak znakomicie. Najpierw w 20. minucie obronił mocny strzał z dystansu Jessego Lingarda. Cztery minuty później poradził sobie z kolei nie tylko z uderzeniem z 11 metrów Alexisa Sancheza, ale również z dobitką Luke'a Shawa, po której piłkę sparował na słupek. Swoje popisy w pierwszej połowie zakończył w 45. minucie, gdy petardę zza pola karnego posłał w jego kierunku Sanchez, ale i tym razem zdołał odbić do boku piłkę.

Tak wielu groźnych strzałów nie oglądaliśmy za to po zmianie stron. Wciąż aktywni byli z jednej strony Arnautovic, a z drugiej Sanchez oraz Lingard, ale defensywy obu drużyn były już lepiej przygotowane na ich ataki. Najlepszą okazję do strzelenia gola miał w 66. minucie Smalling, ale po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z kilku metrów uderzył głową obok słupka. W samej końcówce mniej sportowych emocji dostarczyli z kolei Paul Pogba i Mark Noble, którzy starli się na środku boiska, za co obaj otrzymali żółte kartki. Kapitan "Młotów" może jednak mówić o wielkim szczęściu, że za swoje zachowanie nie został w tej sytuacji przedwcześnie wysłany do szatni.

Zdobyty w Londynie punkt zapewnił Manchesterowi United wicemistrzostwo Anglii. Z kolei West Ham do zaplanowanej na niedzielę ostatniej kolejki Premier League przystąpi na 15. pozycji w tabeli.

Zdjęcie West Ham gegen Manchester United / Eurosport