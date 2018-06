Manchester United złożył ofertę za Lengleta

Manchester United złożył ofertę za Clementa Lengleta z Sevilli. Za francuskiego obrońcę "Czerwone Diabły" chcą zapłacić 31 mln funtów. To kolejna transferowa informacja dotycząca wicemistrzów Anglii w ostatnich dniach. Jose Mourinho chce sprowadzić Freda z Szachtara Donieck i Diogo Dalota z FC Porto.

Jak donosi "L'Equipe" Manchester United jest bardzo zainteresowany zakupem Clementa Lengleta z Sevilii. Francuski obrońca w zakończonym sezonie prezentował się bardzo dobrze, a w jego kontrakcie zapisana jest klauzula odstępnego w wysokości 31 mln funtów. Taką kwotę zamierzają przeznaczyć właśnie "Czerwone Diabły".

Jose Mourinho doskonale zdaje sobie sprawę, że aby zmniejszyć różnicę do rywala zza miedzy, który sięgnął po mistrzostwo Anglii, musi wzmocnić latem skład. Na Old Trafford powinno pojawić się kilku nowych piłkarzy, w tym Fred z Szachtara Donieck oraz obrońca FC Porto Diogo Dalot. Ściągnięcie Lengleta, który ma doświadczenie w Lidze Mistrzów może okazać się dobrym posunięciem.

Choć portugalski menedżer United ma do dyspozycji kilku środkowych obrońców: Chrisa Smallinga, Phila Jonesa, Erica Bailly'ego oraz Victora Lindelofa, to nie jest do końca z nich zadowolony. 22-letni Francuz bardzo dobrze prezentuje się w walce o górne piłki, a prowadzenie piłki także jest jego atutem i może okazać się rozwiązaniem problemów.

Po rozpoczęciu dorosłej kariery w Nancy, Lenglet trafił do Sevilli w styczniu 2017 r., a jego obecna umowa z andaluzyjskim zespołem obowiązuje do 2021 r. Obrońca reprezentował "Trójkolorowych" na wszystkich juniorskich poziomach, ale jeszcze nie zadebiutował w pierwszej reprezentacji Francji.

fira

