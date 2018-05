Manuel Pellegrini trenerem West Ham United

Trener Manuel Pellegrini po dwóch latach spędzonych w Chinach wraca do Premier League. 64-letni chilijski szkoleniowiec będzie prowadził piłkarzy West Ham United. Podpisał trzyletni kontrakt.

Kibice najbogatszej ligi świata pamiętają Chilijczyka, przed laty pracującego także w Villarrealu, Realu Madryt czy Maladze, z trzech lat rządów w Manchesterze City. W premierowym sezonie na Etihad Stadium udało mu się zdobyć tytuł mistrzowski, lecz w kolejnych do debiutanckiego sukcesu nie był w stanie nawiązać i ostatecznie w 2016 roku pożegnał się z klubem. Od tamtego czasu pozostawał na uboczu wielkiego futbolu i trenował Hebei China Fortune, lecz w Chinach kontrakt rozwiązał i w końcu do poważnej pracy powrócił.

We wtorek z uśmiechem na ustach pozował do zdjęć przed bramami Stadionu Olimpijskiego w Londynie i podpisał z ekipą "Młotów" trzyletni kontrakt. Na stanowisku zastąpił zwolnionego po sezonie Davida Moyesa. - Z radością witam Manuela w naszym klubie. To jeden z najbardziej szanowanych trenerów na świecie i już nie możemy się doczekać współpracy z nim. Dla nas ważne jest, że zakontraktowaliśmy kogoś znającego realia naszej ligi, ale nie tylko znającego zawodników i zespoły, także rozumiejącego ideę, jakimi kierujemy się w West Hamie. Wierzymy, że Manuel przyciągnie na nasz stadion sporo talentu i poprawi jakość obecnego składu - zapewniał na łamach klubowej strony internetowej David Sullivan, jeden ze współwłaścicieli londyńskiej ekipy.

Według nieoficjalnych raportów 64-latek będzie mógł liczyć w nowym zespole na porządne uposażenie. W West Hamie zarabiać ma bowiem pięć milionów funtów rocznie, dodatkowo może zgarnąć dwa miliony funtów premii co sezon w przypadku zrealizowania bonusowych zapisów w kontrakcie.